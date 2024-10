Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

V divadle šla z role do role, ve filmu si ji možná budete pamatovat z Perinbaby, objevila se v několika epizodách seriálu Rodáci a svého času se bez ní neobešla žádná pohádka. Jenže pak jí slavný herec zlomil srdce a Eva Horká kamsi zmizela. Podívejte se, jak dnes vypadá.

Svého času znal herečku Evu Horkou každý majitel televizoru. Pravidelně se totiž objevovala na obrazovce v řadě televizních filmů, seriálů a jednu dobu byla i velmi vyhledávanou představitelkou pohádkových princezen.

Dětské divadlo

Eva se narodila z maminčina druhého manželství. Její tatínek pracoval jako redaktor a maminka byla vědecko-technickou pracovnicí. Umělecké sklony malá Eva nejspíš zdědila po mamince, která prý měla skvělý hudební sluch, krásně zpívala a hrála na housle.

Jelikož se Eva od malička hlásila do různých recitačních soutěží a navíc o prázdninách organizovala divadelní představení, pochopitelně dětské, doma všichni předpokládali, že se vydá tímto směrem. Stalo se.

Ze školy do Národního

Eva vystudoval Státní konzervatoř, hudebně-dramatický obor, a nastoupila rovnou do Národního divadla, kde hrála přes deset let. Tam ztvárnila celou řadu zajímavých rolí a pracovala s vynikajícími herci a režiséry.

Zatímco většina jejích hereckých kolegů začínala na oblastních divadlech, aby se postupně propracovala až do naší Zlaté kapličky, Eva odsud odešla do divadla v Mladé Boleslavi, kde hrála šestnáct let. Jak sama v jednom rozhovoru přiznala, necítila se tam dobře, měla pocit, že ji nový umělecký šéf souboru tak úplně herecky nepřijal. Dost podobná situace se opakovala i ve zmíněné Mladé Boleslavi, takže je v současné době bez stálého divadelního angažmá.

Láska k učiteli

Eva Horká žije sama a je bezdětná. Údajně jí kdysi dávno zlomil srdce slavný herec, který byl současně jejím pedagogem, Boris Rösner. Získal si ji nejenom svým hereckým umem a podmanivým hlasem, ale prý i tím, že to byl skutečný džentlmen. Nicméně Evinu lásku nikdy neopětoval a oženil se s jinou.

Když vážně onemocněl a v roce 2006 zemřel, Evu jeho smrt hluboce zasáhla, a to zejména po psychické stránce. Byl to i jeden z důvodů, proč se nikdy nevdala a nezaložila rodinu.

Dabérka a učitelka

Během své profesní kariéry se Eva Horká rovněž uplatnila jako dabérka. V určitém období je rozhodla předávat své zkušenosti žákům na umělecké škole a později na Vyšší odborné škole herecké v pražské Michli.

Duchovní život

Eva je velmi duchovně založená, cokoli dělá, musí nějakým způsobem v sobě cítit. I když stále dostává nabídky k více či méně zajímavým filmovým rolím, zváží podmínky, ale rozhodně nejde proti svému přesvědčení.

V hrstce rozhovorů, které za poslední roky dala, se svěřila, že ji trápily deprese a úzkosti, se kterými se snažila vypořádat například s pomocí meditací. I když jí je už sedmapadesát, stále působí křehkým a něžným dojmem jako v dobách, kdy se ji snažila zachraňovat řada pohádkových princů. Tak třeba se ještě někdy najde ten skutečný, se kterým prožije svou vlastní pohádku.

