S jemnou křehkou kráskou s kouzelnýma modrozelenýma očima se život příliš nemazlil. Byla talentová, ale její herecké schopnosti nedokázali režiséři plně využít. Její konec byl stejně smutný, jako její velké lásky, zpěváka Petra Nováka. Nad její smrtí ale visí otazníky. Vzpomenete si na ni?

Šťastné období

Své dětství a mládí strávila na Moravě, kterou milovala. Byla všestranně nadaná, hrála na klavír, malovala, zpívala a tančila. V první třídě začala chodit do hudební školy a někdy kolem třinácti se zamilovala do herectví. Eva Jakoubková se narodila v Ostravě dne 8. února 1952 a po základce odešla navzdory otci studovat do Brna konzervatoř. Tam si ji pod svá křídla vzal herec Stanislav Zindulka, který rozpoznal její mimořádný herecký talent. V Brně prožila krásná léta a našla své herecké vzory.

Ještě během studií se však rozhodla odejít na pražskou DAMU, kam ji přijali. Po jejím dokončení získala stálé angažmá v královéhradeckém Divadle Vítězného února (dnes Klicperovo), kde dostala hned hlavní role. „…všude, kde se objevila, tam byla zář,“ vzpomínal Zindulka. Karel Richter, herec a v té době ředitel Divadla J. Wolkera o ní řekl: „Ona byla skutečně nádherná, vysoká, štíhlá… a ty její oči zářily do hlediště jako uhlíky.“

Eva byla kásná, talentovaná a vnímavá a pro herectví žila

Od roku 1974 byla dlouholetou členkou Činoherního klubu, kde zažila nejkrásnější období svého života. Naprosto ctila divadelní řemeslo, každou rolí žila. Připomínky kolegů si brala k srdci, na druhou stranu k sobě byla velmi kritická, příliš si nevěřila, čímž se nevědomky sama ve svém rozletu omezovala.

Temné stíny

Dle vzpomínek nejbližších přátel si z jinak šťastného dětství odnesla trauma kvůli svému otci. Ten sloužil ve Vojenském táboře nucených prací (též známý jako PTP), když se vrátil, ani jako holčička ani v pozdějším věku si k němu cestu nenašla. Snad právě proto se ve svých milostných vztazích upínala na starší muže, v nichž hledala tátu. Když se ale zamilovala, milovala nesmírně oddaně a chyby svého milého neviděla.

Již v Hradci Králové potkala ženatého režiséra Evžena Sokolovského, který byl jedním z jejích lásek. Jejich vztah byl víc než bouřlivý, stále se rozcházeli a scházeli, nemohli být ani spolu ani bez sebe. Nehleděla na to, že ji týral a bil. Jednou při jízdě autem chtěl sebevraždou ukončit jejich životy. Tehdy z obavy, že buď zabije ji, nebo sebe, jak se svěřila své kamarádce Evě Miláčkové, vztah skončila.

Obrovskou platonickou láskou vzplála k herci Ilju Rackovi. Byla ochotná strávit před jeho domem hodiny, jen aby ho viděla. On si ji do svého srdce nepustil. Nicméně díky jemu se seznámila s Petrem Novákem, kterého naprosto omámila. Zpočátku o jeho přízeň příliš nestála, její srdce si získal na svém koncertě, kam přišla pozdě. Když jí uviděl, přestal zpívat a svým fanouškům oznámil: „Teď už zpívám jen pro dívku, kterou miluji…“

Polojasno

S Petrem se brali v roce 1984. Měli prý nádhernou svatbu, za svatební kytici měla náruč slunečnic a manželství bylo stejně nádherné. Alespoň zpočátku. Občas se strhla malá bouře, ale to ostatně snad v každém vztahu. Po bouřlivých vztazích našla u Petra klid a pohodu. Odmítala ale mateřství, což Petr nenesl dobře, neboť toužil po dítěti (dokonce uvažoval o adopci), nedala mu ani očekávané teplo rodinného krbu. Neuměla vařit, nechtěla se starat o domácnost. Hodně času tak trávili v hospůdkách.

Zpěvák a herečka měli krásnou svatbu, na které byli hosté z hudebeního i hereckého světa

Když v 90. letech se změnou doby přišla o práci v divadle, nesla to velmi těžce, na herectví zanevřela a nebrala ani televizní či filmové role, odmítala i dabing. Chtěla hrát jen na divadle. To byla možná předzvěst jejich předčasného úmrtí. Začala žít se svým mužem bohémský život, a jak se o Petrovi ví, moc nejedl, jen hodně pil a kouřil, což nakonec vedlo k vyčerpání organismu a jeho úmrtí (1997).

„Upila se k smrti“

Dle blízkých přátel měla ráda víno, dokázala ho vypít větší množství, ale nikdy to nijak nepřesahovalo míru rámce běžné společenské zábavy. Až po odchodu Petra, který velmi těžce nesla, se uzavřela do svého světa a jistý čas měla krátká období, kdy svá trápení, život bez divadla a samotu řešila alkoholem a opíjela se.

S duší velmi křehkou, zranitelnou a čistou byla bezmezně důvěřivá. Během povodní musela svůj byt opustit a tehdy narazila na lidi na okraji společnosti, kteří jí začali zneužívat. Půjčovala jim peníze, utrácela za ně, věřila, že ji mají rádi. Sama se kvůli tomu často ocitla v problémech.

Na sklonku života prý úplně ožila, byla nadšená. Dostala velké tantiémy za Petrovy písničky, měla nasmlouvané recitace, slíbený návrat na scénu, velké plány, těšila se na dovolenou. Chtěla začít nový život. Evě se ale také svěřila, že s ní někdo hraje „ošklivou hru“. V té době se navíc párkrát objevila po boku značně nedůvěryhodného muže, „… takového vychcánka, možná sňatkového podvodníka“ řekl o něm její kamarád John Bok a dodal, že ji navštěvoval i doma.

Eva a Petr v roce 1994

Když pak najednou několik dní nevyšla z bytu, domovník zavolal policii. Nalezena byla na podlaze poblíž okna, již několik dní mrtvá. Pitva vyloučila alkohol v krvi a cizí zavinění. Avšak dle přátel, už jen to, že ležela na podlaze, odpovídá náhlému úmrtí. Kdyby jí bylo zle, nejspíš by došla k posteli. Kožená taštička, ve které měla směnky a peníze a vždy ji měla u sebe, se nenašla. Nikdo z jejích nejbližší nevěřil, že zemřela přirozenou smrtí. Že se upila k smrti, jak novinové titulky hlásaly, je dle nich prý naprostý nesmysl. Den jejího úmrtí je 16. červen 2005.

