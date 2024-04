Eva Jasanovská byla kdysi oblíbenou tváří českého modelingu, dnes je spíše známá jako úspěšná bloggerka. Její život byl plný zvratů a rozhodně se nenudila, i když na některá období nevzpomíná ráda. Věděli jste, že randila s Brucem Willisem? Jak vypadá dnes a čemu se věnuje?

Eva Jasanovská zažila ve svém životě vzestupy a pády, jako každý z nás. Jenže nikdo z nás nemůže říci, že randil s někým, jako je hvězda Hollywoodu, Bruce Willis. A to není jediný známý muž Evina života. Jejím manželem byl i Michal Dvořák z kapely Lucie.

Na její život se ale podívejme postupně.

Jako na horské dráze s výlety do oblak

Eva Jasanovská žila život plný obratů, které ovlivnily nejen její kariéru, ale i osobní život. Narodila se do prostředí, kde krása a umění hrály vždy velkou roli. To byl i jeden z důvodů, proč se dala na modelingovou dráhu a už v osmnácti letech bojovala o titul miss.

Její kariéra ji předurčila k tomu stát se jednou z nejvýraznějších osobností českého modelingu.

Začala již v relativně mladém věku, kdy se zúčastnila řady soutěží krásy a rychle se dostala do povědomí veřejnosti. Její přirozená elegance a fotogeničnost jí otevřely dveře do světa módy, kde se stala vyhledávanou modelkou.

V roce 1999 sice titul Miss nezískala, ten vyhrála Helena Houdová, ale měla i tak našlápnuto na slibnou kariéru.

Hvězdná setkání

Práce v modelingu přivedla Evu Jasanovskou i k setkání s řadou významných osobností, mezi které patřil i hollywoodský herec Bruce Willis.

Jejich románek, i když krátký, byl pro Evu jedním z nejintenzivnějších období jejího života, které, jak sama říká, bylo plné výzev a nástrah, spojených s pozorností médií. „Považuju to za uzavřenou kapitolu. To období bylo možná nejhorší v mém životě! Je to samozřejmě zajímavá zkušenost a spousta zážitků, když se o vás někdo takový zajímá, ale bohužel to přináší i spoustu negativ. Byl to obrovský nátlak médií a lidí a já nejsem z těch, kterým by to dělalo dobře. Dokonce jsem kvůli tomu i odešla z práce. Tu dobu bych nevracela,“ řekla později Eva, pro níž je tato životní etapa uzavřenou kapitolou.

V 19 sekundě tohoto videa je však Eva zmíněna jako jedna z žen této hollywoodské hvězdy:

Odklon z nadějné cesty a "boj s kily"

Přestože ji modeling a život ve světle reflektorů naplňoval, Eva cítila, že její životní cesta vede jinam. Rozhodla se svou kariéru posunout dále a vrhla se na studium a následně i na podnikání.

Její inteligence a schopnost vidět příležitosti, kde jiní vidí překážky, ji přivedly k založení vlastní PR agentury, kterou společně s kamarádkou úspěšně vedly.

Osobní život Evy byl stejně proměnlivý jako její kariéra.

Osudový muž Michal Dvořák - manželství opět nevydrželo

Nová kapitola v Evině životě začala setkáním s Michalem Dvořákem, známým muzikantem z kapely Lucie. Potkali se v Karlových Varech a okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Jejich vzájemná přitažlivost a sdílená vášeň pro cestování a objevování nových kultur je sblížila natolik, že se rozhodli uzavřít sňatek. Poměrně brzy se ale zase rozvedli, přestože uvažovali o miminku, jak psala tehdy média.

Z druhého manželství s podnikatelem Petrem se Evě narodily dvě děti, syn Adrian a dcera Anička. V té době se o modelce psalo v souvislosti s tím, že přibrala. Oněch 6 kilo ale brzy shodila a pyšnila se opět nádhernou postavou.

Pomáhala jí její nejlepší kamarádka, jež se starala i o životní styl britské královské rodiny, Gabriela Peacock.

„Po porodu jsem byla až moc vyhublá. Teď už jsem zase něco málo přibrala a ráda bych shodila maximálně dvě kila, nechci být vychrtlá. Konečně jsem se dostala ke cvičení. Mám osobního trenéra a snažím se na sobě pracovat. Samozřejmě jsem upravila stravu podle rad Gabriely a užívám její výživové doplňky. Chci hlavně tělo vytvarovat. Vychrtlé holky se mi nelíbí a od určitého věku to myslím i kvůli vráskám ani není vhodné,“ řekla tehdy Eva Jasanovská.

Bohužel ani tento vztah Evě nevyšel a s Petrem šli každý svou cestou. O děti se ale starají vzorně.

Podnikatelka, máma a influencerka

Dnes Eva žije spokojený život, ve kterém se jí daří spojit role matky a podnikatelky. Její blog, na kterém sdílí zážitky z cest, tipy na módu a lifestyle, je důkazem její neustálé touhy po tvorbě a sdílení svého příběhu s ostatními. Živí se i jako PR manažerka. „V PR se zaměřuji také na práci s celebritami, sleduji jejich sociální média a jakým způsobem je využívají pro komerční účely. Je neuvěřitelné, když si uvědomíte, že něčí stránka na Facebooku má dnes větší sílu než třeba tištěný společenský týdeník,“ řekla před lety.

Tato kráska oslaví letos 44. narozeniny. A vypadá neskutečně. A její recept na krásu? „Asi je to tím, že na nic moc nemám čas. Jsem pracující máma, takže běhám kolem dětí a podnikám. Chodím sice cvičit s trenérem, ale že bych byla každý den v posilovně, to opravdu ne,“ říká bývalá modelka.

A jak vypadá? S dětmi opravdu pokojeně.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Eva Jasanovská s dětmi, nejnovější fotografie. Život mámy a podnikatelky se jí daří skloubit. Navíc je velmi vlivnou influencerkou.

