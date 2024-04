Kdo by neznal Vendulku-utěšitelku, krásnou studentku, která od 1. ročníku medicíny jasně věděla, co chce. A měla zbraně, jak toho dosáhnout. Ztvárnila ji krásná, optimistická a usměvavá Eva Jeníčková. Těžko věřit, že jí bude letos 60. A má za sebou velké životní příhody, včetně potrhání pitbuly.

Eva Jeníčková se narodila v srpnu 1964 v Praze, ale dnes je herečkou česko-amerického původu, protože se začátkem 90. let usadila ve Spojených státech. Vezměme to ale postupně a podívejme se, jakými proměnami prošla.

Filmová kariéra

Eva se ve filmu poprvé objevila již v 15 letech a byl to film Tři od moře. Mnohem více si ji ale pamatujeme jako dceru Mariku učitele Kardy v podání Radoslava Brzobohatého v kultovním filmu pro mládež, Sněženky a machři, o kterou se Převrátil-Mácha-Cabadaj utkali nejen v kartách.

Už tehdy byla Eva Jeníčková velká kočka, samozřejmě i mimo televizní obrazovku. Tenhle film jí otevřel dveře do světa herectví. Vystudovala DAMU a začala aktivně hrát.

Podívejte se, jak se tato kráska ohlíží za svou dosavadní kariérou:

Zdroj: Youtube

Básníci a Vendulka-utěšitelka

Největší rolí Evy Jeníčkové, nebo spíše nesmrtelnou rolí, je právě Vendulka-utěšitelka v Básnících režiséra Dušana Kleina. Tato role ji katapultovala ke hvězdám.

Vendulka byla dobrá studentka, a to, čemu náhodou nerozuměla, získala jinak. Věděla, že chce být na ministerstvu, a to se jí samozřejmě povedlo. Muži ji milovali, ale zároveň si jí i vážili. Dokázala pomoci a byla vždycky pozitivně naladěná. Ostatně i jako v životě, který se s ní ale nemazlil.

Jako herečce se Evě povedlo prosadit i v Americe, kde hrála v divadle v LA, účinkovala v hudebních klipech a televizních show. Filmy, v nichž hrála, byly sice béčkové, ale vydělat si Eva uměla.

Jejím manželem je instruktor bojových umění Marek Mikita.

Ani na rodnou hroudu nezapomněla, do Čech jezdí a zahrála si i v pokračování Sněženek po 25 letech i v pokračování Básníků, Jak básníci čekají na zázrak. Posledními českými počiny pro ni byly snímky Polda a Specialisté v roce 2018. Pak ji ale potkala nehoda.

Život na kousky. Doslova

Evin život ale velmi poznamenala jedna nehoda v parku, kdy ji téměř rozsápali dva pitbullové. Trvalo jí pět let, než se znovu postavila na nohy. V roce 2018 šla vyvenčit psíka do parku v Kalifornii a zezadu do ní narazili dva psi.

„Jeden se mi zakousl do levé nohy, druhý mě vyhodil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou. Měla jsem čtyři úplně natržené svaly v pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela odtržen,“ vzpomíná Eva, která ale bohužel nešla ihned k lékaři. A tím si zadělala na problémy.

Ty vyústily v těžkou operaci a 12týdenní rekonvalescenci. Rehabilitace ale trvaly pět let a následky Eva cítí dodnes, protože se k problémům přidala i vyhřezlá ploténka.

Dnes se Eva dává dohromady. A je stále velmi pozitivní. Na sociálních sítích nemá statisíce fanoušků, ale i s těmi, které má, se dělí o svůj úsměv. Je neskutečné, jak je stále usměvavá a pozitivní!

A je stále stejně krásná, podívejte se:

Zdroje: www.marianne.cz, www.csfd.cz, www.instagram.com, www.blesk.cz