Příběh půvabné česko-americké herečky začíná v samém srdci naší země, v Praze, kde se Eva Jeníčková narodila. Na filmovém plátně se poprvé objevila v pouhých patnácti letech ve filmu Tři od moře. Skutečnou slávu ji však přinesla až role Mariky ve filmu Sněženky a machři.

Sněženky a machři

Narodila se v srpnu roku 1964. O osmnáct let později zazářila v roli krásné Mariky ve Smyzckově filmu Sněženky a machři. Komedii ze studentského prostředí.

Eva Jeníčková si ve filmu Sněženky a machři zahrála vedle úspěšných herců, jako byli Václav Kopta, Michal Suchánek, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová a další.

Právě role Mariky Jeníčkovou uvedla nejen do všeobecného povědomí diváků, ale rozhodla i o směru její budoucí kariéry.

Eva se rozhodla v herectví pokračovat. Přihlásila se na DAMU, kam ji úspěšně přijali a ve splnění jejího snu už nestálo nic v cestě.

Během 80. let se objevila v několika dalších filmech jako Má láska s Jakubem nebo Domeček plný koleček. Nejvíce si ji však diváci pamatují v roli Vendulky utěšitelky ve slavné komediální sérii Dušana Kleina, Básnici. Jeníková ale nebyla jen úspěšnou herečkou. Stala se i talentovanou tanečnicí. Působila v souboru Unia Nova Jana Hartmanna.

Jak vypadá dnes?

V roce 1991 se Jeníčková rozhodla opustit rodnou Prahu a vydat se za svým snem za velkou louži. Odjela do Ameriky, kde se nakonec rozhodla zůstat.

Jak vypadala její cesta do Ameriky, se podívejte na videu:

Ani zde se ale Jeničková nemusela vzdát své profese. Díky svému hereckému talentu a atraktivnímu vzhledu si v Americe rychle získala pozornost a stala se součástí divadelní scény v Los Angeles, kde zazářila hned v několika inscenacích. Objevila se také v několika televizních show a hudebních videoklipech.

I přes úspěch v Americe však Eva na své kořeny nezapomněla. Přijala nabídku zahrát si v pokračování filmu, který ji na začátku její kariéry proslavil, a opět si střihla roli Mariky v Sněženky a machři po 25 letech.

Děsivý útok

S taneční kariérou krásné Evy před několika lety otřásla velmi nešťastná událost. Napadli ji pitbulové, když šla na procházku se svým pejskem ve Venice v Kalifornii. Jeníčková byla téměř bez šance na obranu, pitbulové k ní příběh zezadu a herečku povalili na zem. „Jeden mi přišpendlil levou nohu, druhý mě vystřelil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou,“ uvedla herečka. Eva si při pádu ošklivě poranila vazy a až čas ukázal, jak moc vážné zranění bylo. Aby se plně zotavila, nechává se zavírat do hyperbarické komory. „Hyperbarická komora je můj svatý grál a pomohla mi k uzdravení na neuvěřitelné úrovni,“ líčí herečka, která se znovu učila chodit a jeden čas byla dokonce umotána na vozík.

Eva byla dvakrát vdaná. Jednou za instruktora bojových umění Marka Mikitu, který je synovcem legendárního kanadského hokejisty se slovenskými kořeny, Stana Mikity. Dnes jí společnost dělá pes Finnegan.

Ačkoli od natáčení filmu Sněženky a machři uběhlo již mnoho let, na kráse to Evě Jeníčkové neubralo. Právě naopak. Je důkazem, že i ženy zrají do krásy. „Pro mě je nutnost pohybu a péče o sebe rovnocenná s nutností jíst, čistit si zuby nebo se umýt. Neřeším, jestli se mi chce. Je to pro mě samozřejmost.“

