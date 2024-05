Externí autor 2. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Evu Jurinovou neznali lidé jen z televizích obrazovek, její hlas mohli slýchat také obyvatelé hlavního města, kteří využili linky metra B. Moderátorka, která byla tváří jak televize Nova, tak Československé televize, zemřela v sedmašedesáti letech po boji s nemocí. Jaké bylo její poslední přání?

Kariéra Evy Jurinové odstartovala v roce 1975 v ostravském studiu Československé televize. Následně se přesunula do Prahy, ovšem v rámci té samé televize. V té působila až do roku 1991, kdy se její vydala cestou rozhlasovou, a když se na mediálním trhu objevila první komerční televize vůbec, rozhodla se pro působení právě tam.

Na Nově ji diváci mohli vídat ve dvojici se Zbyňkem Merunkou, se kterým společně moderovali hlavní zpravodajskou relaci Televizní noviny. Na období strávené v televizi Nova vzpomínala Eva Jurinová jako jedno z nejkrásnějších v jejím životě. O svém kolegovi Zbyňkovi Merunkovi dokonce prohlašovala, že je to její druhý manžel. Měla manžela pracovního, pak toho svého skutečného doma. Říkali si úplně všechno a přátelili se i po jejím odchodu z televize.

Jak už to mnohokrát v případech mediální kariéry bývá, i Jurinovou čekalo nelehké rozhodnutí. S manželem chtěli děti, ovšem v tu chvíli to bylo buď, anebo. „Když jsme o dítěti začali uvažovat, přišla nabídka z Novy na moderování hlavních večerních zpráv. A tehdy jsem se musela rozhodnout – buď dítě, nebo kariéra. Neuměla bych zvládnout všechno najednou,“ prozradila v jednom rozhovorů před několika lety pro web iDnes.cz. Moderátorka tedy zůstala až do konce života bezdětná.

Vyhazov z Motola kvůli jejímu řediteli

Po odchodu z Novy pracovala dlouhých jedenáct let jako mluvčí Fakultní nemocnice v pražském Motole. Pak ale přišly spory s tehdejším ředitelem a skončilo to jejím vyhazovem.

„Dovolila jsem si poprvé v životě vystoupit proti nekontrolované moci manažera, který zapomněl na slušné vychování a základy komunikace,“ vyjádřila se tehdy k celé situaci Eva Jurinová. Odchod z Motola ji mrzel, protože podle ní to byla práce, která měla smysl. „Třeba jen pomoci někomu bolavému tím, že ho vyslechnete. Kdo to nezažil, tak to nepozná. Pomáhat medicíně, pomáhat skvělým lékařům dostat se do povědomí veřejnosti, znát jejich myšlenkové pochody, jejich životní styl – to je velmi zajímavá práce pro každého,“ zavzpomínala na své někdejší zaměstnání.

Její další kroky vedly opět do televize, kde měla svůj vlastní pořad o zdraví. Do té veřejnoprávní se pak ještě chtěla vrátit jako členka Rady České televize, ale nebyla zvolena. Své štěstí zkoušela také v politice, kdy v roce 2014 kandidovala do Senátu a také do europarlamentu. Úspěch ale sklidila až v komunálních volbách. Dva roky byla také starostkou Sadské na Nymbursku.

Její poslední přání bylo vyslyšeno

V srdcích všech lidí ale zůstane hlavně jako sympatická moderátorka. Také proto na úplném začátku roku 2021 zasáhla širokou veřejnost zpráva o tom, že zemřela. Tato informace se dostala na povrch až jedenáct dní od smutné události.

„Věděl jsem, že některá média napíší, co nakonec opravdu napsala. Vymysleli si, že jsem hyena, protože jsem jedenáct dnů tajil smrt manželky. Mám ale přece svaté právo to tutlat. Tajil jsem to, ale před nimi. Kdybych to řekl, jezdí tu kolem domu a otravují nám život,“ řekl pro web extra.cz tehdy čerstvý vdovec Václav Jurina.

Ostatně všechno kolem jejího odchodu bylo zahaleno tajemstvím. Dodnes se neví, s jakou nemocí bojovala, a když už její boj skončil, nebylo ani vidu ani slechu po tom, kde a kdy se bude konat poslední rozloučení. „Včera novináři kontrolovali vývěsky pohřbů, ale pohřební služba dodržela naši domluvu a nedala to tam,“ prozradil Jurina svou dohodu se zaměstnanci hřbitova.

„Poslední přání Evičky bylo: Kdyby se něco stalo, aby se kolem toho nedělaly žádné velké trachtace. Chtěla, aby to proběhlo v tichosti, v rodinném kruhu. Věděla, že bych to jinak nezvládl. Její přání se mi podařilo splnit,“ uzavřel celou věc truchlící manžel.

