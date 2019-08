Eva Klepáčová, Káča z Hrátek s čertem: Zoufalost ji dohnala k hroznému činu

O Vánocích jako každý rok se bude vysílat i pohádka Hrátky z čertem, kde v hlavní roli excelovala sympatická herečka Eva Klepáčová. Málokdo ale ví, že za tím obrovským úspěchem stojí pořádná bolest, která mohla skončit obrovskou tragédií!

Na televizní obrazovce vždycky manželka zpěváka Josefa Zímy působila tak uvolněně, lehce a šťastně, až se nechce věřit, že si s ní život těžce pohrál. Místo úsměvu na rtech měla v soukromí černo v duši a nevěděla si se sebou rady.

Když hrála Káču, k tragédii se teprve schylovalo. Pohádka Hrátky s čertem jí dostalo mezi hereckou elitu a sňatkem s Josefem Zímou svou slávu ještě prohloubila. Lidi je naprosto milovali, pronásledovali, chtěli být v jejich blízkosti.

Pak ale přišel šílený zlom, který manželskému páru navždy změnil život. Už to nikdy nebylo jako dřív. Herečka Eva Klepáčová po manželově tragické autonehodě dostala takový šok, že už se z toho nikdy nevzpamatovala a objevila se u ní maniodepresivní psychóza.

„Byl jsem na vojenském cvičení a vracel se ze Strakonic autem do Prahy. Na moment jsem usnul a narazil do stromu. Těžce se zranila zpěvačka Judita Čeřovská a režisér Jiří Jungwirth, který později zemřel. I já a třetí pasažérka jsme měli vážná zranění,“ zavzpomínal Zíma po letech na osudové okamžiky. Sám z toho má dodnes následky, ale jeho žena to už to nerozdýchala.

Měla pocit, že už nic nemá smysl, že jejich životy jsou navždy zničené. Dokonce to došlo tak daleko, že se pokusila o sebevraždu. Vyskočila z okna vinohradského bytu a málem s sebou vzala i desetiměsíční dceru Zuzanku. Tu jí naštěstí stihla maminka vyrvat z náruče.

Naštěstí se ale její pokus nevyvedl. Pod okny bylo elektrické vedení pro tramvaje, které Evě zachránilo život. Utrpěla hodně vážná zranění, ale nic nebylo srovnatelné s tím, co prožívala uvnitř. Měla takové šrámy na duši, které se už nedaly vyléčit.

Až do smrti musela být pod dozorem psychiatrů, jinak by si zase něco udělala a tentokrát by její pokus mohl vyjít. Její manžel svou ženu ale dokonce jejích dní miloval a i přes časté výkyvy nálad se od ní ani na vteřinu neodvrátil.