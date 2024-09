Externí autor 14. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Současná první dáma Eva Pavlová je druhou ženou našeho pana prezidenta, stejně jako on je jejím druhým manželem. Oba dva mají z předchozích vztahů děti, společně žádného potomka nepovili. Dcera Evy Pavlové se jmenuje stejně jako maminka Eva. Co dělá a jak vypadá?

O svém soukromí první dáma téměř nemluví, když se tedy objevila na jejím Instagramu fotka dcery z prvního manželství, vzbudilo to pořádný humbuk. Ono ostatně tehdy vlastně ani Evě Pavlové nic nezbylo, dcera přišla podpořit nově zvoleného prezidenta na inauguraci a médiím to samozřejmě neuniklo.

Jednou z věcí, která se pojí spolu s tím, když se váš manžel stane prezidentem, je ztráta soukromí. O to víc se ho pak člověk snaží chránit. Netýká se to ovšem jen osob přímo spojených s hlavou státu, jako je jeho manželka, tato skutečnost se vztahuje i na děti, a to i ty nevlastní.

Dcera první dámy všechny naprosto okouzlila

Stalo se tedy, že se média začala pídit po tom, kdo vlastně je Eva Friedlová, dcera první dámy z předešlého manželství. Půvabná brunetka totiž všechny naprosto okouzlila svým zjevem, když přišla podpořit nevlastního otce v jeho velký den.

Při příjezdu nově zvoleného prezidenta sice na Hradě přítomna nebyla, ovšem později už její půvab mohli obdivovat všichni ve Vladislavském sále. Tam pohledná dcera Evy Pavlové zaujala čestné místo v první řadě, a to i se svým partnerem Tomášem.

Přítomni byli samozřejmě i synové prezidenta Petra Pavla, Jan a Pavel, kteří svého otce podporovali už během jeho kampaně. „Mladší syn žije dlouhodobě v Německu, starší syn kousek od Tanvaldu, a jak říkám, mají svoje životy a já budu moc rád, když si je zachovají,“ cituje slova státníka web Prima Ženy.

Ve Vladislavském sále ji viděli poprvé

Eva Friedlová s partnerem se nezúčastnili příjezdu prezidenta údajně kvůli velkému pracovnímu vytížení. Nejspíše i z tohoto důvodu se nezapojila do akcí, které byly s prezidentskou kampaní spojené. Ve Vladislavském sále ji tak široká veřejnost měla příležitost spatřit vůbec poprvé.

Dcera první dámy žije v domku kousek za Prahou, společně s partnerem a jejich dcerkou. Že jsou v rodině vztahy nastavené na jedničku dokázala právě samotná Eva Pavlová, když v tu dobu sdílela fotografie své dcery na Instagramu.

„Nic záhadného nehledejte. Dcera, která mi byla vždy oporou a já jí,“ okomentovala novinářský humbuk ohledně „odhalení“ její totožnosti a zjevu. „Mám tu čest ji znát a je to jedna z nejmilejších osob, co znám,“ připojil se jeden z fanoušků první dámy a zřejmě i Evy Friedlové.

S postem první dámy se pojí i různé reprezentativní povinnosti, ty se většinou ubírají směrem charity. Nejinak tomu je i v případě Evy Pavlové, která se rozhodla pomáhat matkám samoživitelkám. Ona sama má totiž tuto zkušenost, jednu dobu byla na výchovu své dcery totiž sama, a tak moc dobře ví, jak těžká situace může v tu chvíli nastat.

