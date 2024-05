close info © Lucernafilm

O tomto filmu se říká, že by obstál i v Hollywoodu. Patří mezi nejoblíbenější snímky ze třicátých let, a jestli vůbec právě tento není tím nejoblíbenějším. Dodnes na něj nedá spousta diváků dopustit, a to se rozhodně nejedná jen o pamětníky. Poznáte, o který film jde?

Když si v roce 1939 režisér Martin Frič stoupl za kameru a začal se před ním odvíjet příběh jeho nově chystaného filmu, nejspíš ani netušil, jakou točí legendu. S odstupem času můžeme už s klidem říci, že se jedná o vůbec první českou „crazy“ komedii, která u nás byla natočena. To, že se film těší obrovské oblibě i několik desítek let poté, co měl v pražské Lucerně premiéru, svědčí i divácká anketa z roku 1998, kdy byl zvolen za nejlepší filmovou komedii své doby. Ačkoliv tu už pokusy o natočení filmu ve stylu americké crazy komedie byly, a sice od režisérů Karla Lamače a Miroslava Cikána s jejich počinem Milování zakázáno, za skutečně vydařenou „napodobeninu“ tohoto směru je považován právě až Fričův film. Scénáře se v tomto případě ujal Vladimír Peroutka, pro nějž to bylo jediné takové dílo svého druhu. Dívka, která krade u sousedů Autorkou příběhu je spisovatelka Fan Vavřincová, napsala jej, když jí bylo pouhých šestnáct let a nejprve se objevil v časopise „Ahoj na sobotu”, kde vycházel na pokračování. Jako román vyšel až v roce 1939. Režisér oproti původní předloze učinil dvě zásadní změny. Změnil jméno hlavní hrdinky a děj přenesl do Československa. close Magazín Statečný elegán Oldřich Nový: Osudová láska ho dostala do koncentračního tábora gallery 3 Příběh, kteří diváci dodnes tak milují, se začíná příjezdem rozverné dívky z penzionátu zpět domů. Nicméně dívčina teta bude mít zrovna narozeniny, a tak se rozhodne, že jí musí udělat radost nějakým dárkem. Úkol to nebude rozhodně lehký, protože to, po čem její tetička nejvíce touží, roste na sousedovic zahradě. Jedná o speciální druh růže, a tak dívce nezbyde nic jiného než vymyslet lest a růži zkrátka ukrást. Lámaná angličtina sklidila úspěch Hlavních rolí se v tomto případě ujali neskuteční herci. Excelentní, krásná a vtipná Nataša Gollová a vedle ní legendární elegán a sen všech žen, Oldřich Nový. Právě Nový zde ukázal, že dokáže zahrát i jinou postavu než jen lamače dívčích srdcí a ulízané elegány. Diváci s velkým nadšením i smíchem ocenili i jeho lámanou angličtinu, které bylo ve snímku také potřeba. Jeho: „Polibte se. Ou jéééééés,“ dnes už zlidovělo. close Magazín Nataša Gollová: Nešťastná volba životních partnerů ji přivedla do neštěstí gallery 14 S filmem se pojí také řada zajímavostí. Ačkoliv to vypadá, že se natáčelo v reálném domě, ve skutečnosti se jednalo o ateliér. Pokud byste chtěli argumentovat, že za okny jsou vidět živé stromy a květiny, nebude vám to nic platné. Ty se totiž hned, jakmile začaly uvadat, nahradily novými. K podivu je také fakt, že se natáčelo pouhých čtrnáct dní. Mnohým zajisté už došlo, že se jedná o adaptaci románu Fan Vavřincové – Patsy tropí hlouposti. Právě ten režisér Martin Frič přejmenoval, když se rozhodl podle knihy natočit film. Ten dodnes patří mezi československé kinematografické skvosty a nese název Eva tropí hlouposti. Zdroje: super.cz, csfd.cz, cs.wikipedia.org

