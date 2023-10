Jedná se o jednu z nejodvážnějších erotických scén českého filmu 80. a 90. let minulého století, která se milovníkům snímku Bony a klid doslova vryla do paměti. Pro herečku Veroniku Jeníkovou ale nebyla první. S odhalováním svého těla měla již bohaté zkušenosti.

Ve žlutém světle rozsvícené lampičky se míhají stíny, jež podporují fantazii. V pozadí zní slova skladby The power of love od hudební skupiny Frankie Goes To Hollywood. Vnadná blondýna slastně přivírá oči. Nejednoho z diváků napadá otázka, kdy si svlékne dlouhé bílé tričko. To však zůstává na místě.

„Trvala jsem na tom, že nebudu nahá,” říká Veronika Jeníková alias Evička. „Navíc se to točilo tak, že jsme byli s Honzou Potměšilem od sebe asi půl metru daleko. Pan kameraman Kopřiva ale neměl problém a vzniklo něco opravdu působivého.” Hlavním z důvodu, proč se tehdy osmadvacetiletá herečka nechtěla svlékat, byly pravděpodobně její negativní zkušenosti z předchozího natáčení.

Nahá herečka

Už jako sedmnáctiletá byla obsazena do hořké komedie režiséra Karla Kachyni Pozor, vizita! I přestože byla stále studentkou, tvůrci si pro ni přichystali překvapení. Odvážnou scénu, při níž před zástupem lidí provádí striptýz.

Zdroj: Youtube

„Bláhově jsem si myslela, že se tomu vyhnu. Dokonce jsem poprosila maminku, aby zašla na Barrandov. Byla tam dvakrát, ale marně,” vzpomíná Veronika. Neprošlo jí ani předstírání nemoci. Režisér si byl dobře vědom, že o její postavě Venuše si budou cvrlikat i vrabci na střeše. „Natáčení se tak neobešlo bez slz…“

I když to byl pro ni traumatický zážitek, na herectví nezanevřela. Během dalších deseti let šla z role do role. Ročně natočila až pět snímků. Mezi nejúspěšnější patří například slovenské drama Pásla kone na betóne, komedie Rozpuštěný a vypuštěný, pohádka Jamamba, krimi Bony a klid nebo seriál Ordinace v Růžové zahradě, kde si zahrála zatrpklou zdravotní sestru Vendulku.

Veronika Jeníková

V posledních letech se Veronika Jeníková věnovala hlavně rodině a péči o své nemocné rodiče. V době covidu se dokonce přihlásila na lékařskou fakultu, obor ošetřovatelství. „Studium bylo velmi náročné. Také se chodilo na týdenní praxi do Motola a já se velmi bála, že bych mámu nebo tátu mohla nakazit. Nespala jsem z toho. To byl jeden z důvodů, proč studium ukončit,” přiznala se.

close info Profimedia.cz zoom_in Veronika Jeníková a Otakar Brousek ml.

Nyní si téměř šedesátiletá herečka užívá roli babičky a věnuje se divadlu. V létě vyrazila na 4. ročník V.I.P. Press tripu „Jedeme dál…“ do Rakouska. Cestování totiž miluje. Zároveň také ráda sportuje.

