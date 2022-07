Lidé se zřejmě vyvinuli v Evropě, nikoli v Africe. Zuby nalezené v Německu přepi

Zuby nalezené v Německu přepisují evoluci.

Když paleontologové z Mainz Natural History Museum v Německu prosívali písek v bývalém korytě řeky Rýn, očekávali, že najdou maximálně fosilie ryb. V sítu se ale objevily dva do žluta zbarvené zuby. Ty mohou přepsat historii lidstva.

Stolička a korunka levého špičáku jsou podle vědců dokonale zachovalé. Jejich odhadované stáří je 9,7 milionu let. „Nechci to příliš dramatizovat, ale předpokládám, že budeme muset přepsat dějiny," řekl starosta Mainzu Michael Ebling.

Fosilizované zuby se podobají těm, které byly nalezeny na kostrách Lucy (Australopithecus afarensis) a Ardi (Ardipithecus ramidus) v Etiopii. Německé pozůstatky jsou však o nejméně čtyři miliony let starší.

Evoluce člověka a Evropa

Toto datování přimělo archeology k zamyšlení, zda by Evropa mohla být skutečným rodištěm lidstva. Současný vědecký konsenzus naznačuje, že moderní lidé se poprvé objevili ve východní Africe zhruba před 400 000 až 200 000 lety. Po celém světě se rozptýlili asi před 70 000 lety.

„Byla to obrovská náhoda. Není důvod, proč by se pozůstatky tak starého lidského předchůdce měly objevit někde poblíž Německa," říká Herbert Lutz, vedoucí výzkumník a ředitel Mainz Natural History Museum. Neočekávaný nález tak odborníci tajili rok. Chtěli si být zcela jistí, že nejde o padělek.

Řada testů ale stáří a pravost zubů potvrdila. „Můžeme s jistotou říct, že jde o fosilie tvora nebo tvorů z neznámé větve lidoopů," píše Lutz ve své zprávě s názvem Nová velká opice vykazuje překvapivou podobnost s africkými členy kmene hominidů, z roku 2017.

Potulní hominidé

Jejich teorii by mohl potvrdit výzkum mezinárodního týmu expertů, publikovaný v časopise Proceedings of the Geologists’ Association, kteří ve stejném roce objevili na malém ostrově Trachilos poblíž Kréty lidské stopy, staré přibližně 5,7 milionu let.

Dlouhé chodidlo s pěti prsty bez drápů, jemuž dominuje výrazný palec, má užší patu a je bez klenby. I tak se více podobá nohám moderního člověka než opičím. „Stopu možná zanechal hominid Graecopithecus freybergi, žijící před asi 7,2 miliony lety, jehož fosilie se našly v Athénách, vzdálených pouze 250 km od Kréty,“ říká profesorka Madelaine Böhm. Podle ní mohli raní hominidé migrovat na sever z důvodu rozšiřování Sahary a dalších pouští.

www.ancientpages.com, www.timesofisrael.com, www.ct24.ceskatelevize.cz