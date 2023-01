Je těžké přesně předpovědět, jak bude vypadat člověk v budoucnosti, protože evoluce je složitý proces, který je ovlivněn mnoha faktory. Lidé se v průběhu historie vyvíjeli a přizpůsobovali se různým prostředím a podmínkám, a to pravděpodobně bude pokračovat i v budoucnosti.

Přesto však existují četné teorie. Některé naznačují, že lidé se v budoucnosti budou více spoléhat na technologii a že se mohou vyvinout schopnosti, jako je například telekineze nebo schopnost vidět do budoucnosti. Jiné teorie také naznačují, že lidé se budou v budoucnosti více spoléhat na umělé orgány a protézy, nebo že se budou moci přenášet do virtuální reality.

Je třeba mít na paměti, že tyto teorie jsou pouze spekulace a není možné přesně předpovědět, jak se lidé budou vyvíjet v budoucnosti. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Jak se můžeme vyvinout?

Ač je sice možné, že se v budoucnosti objeví nějaké technologie nebo vývojové směry, které by mohly ovlivnit vzhled lidí, je to stále pouze spekulace. Není možné přesně předpovědět, jak se lidé budou vyvíjet v budoucnosti. Lidstvo je nepravděpodobným výsledkem 4 miliard let evoluce, která nás zformovala do dnešní podoby.

Paradoxně nejlepší, jak se pokusit odhadnout naši budoucnost, je podívat se do minulosti. Jedna z veselých teorií říká, že „pravděpodobně budeme žít déle a budeme vyšší a také lehčí postavy, méně agresivní a příjemnější, ale budeme mít menší mozek. Trochu jako zlatý retrívr budeme přátelští a veselí, ale možná ne tak zajímaví.“

Vzestup civilizace ukončil přírodní výběr: Žijeme déle

Ač skoro vymizeli predátoři, hladomor, mor a války, evoluce se nezastavila, jen ji pohánějí jiné „motory“. Evoluce je o reprodukci nejsilnějších, proto v ní hraje velkou roli pohlavní výběr. Navíc se modernímu světu budeme muset stále více přizpůsobovat, což se již děje. A některé z již nastavených trendů budou pokračovat, především ty, které se objevily v posledních 10 000 letech, po vynálezu zemědělství a civilizace.

Jedním z trendů bude jistě delší život. Lidé budou žít déle, což dokazuje stále se prodlužující délka života. Díky lepší výživě, lékům a hygieně se snížila za posledních 200 let úmrtnost mladých lidí ve většině vyspělých zemí pod 1 % a průměrná délka života se celosvětově zvýšila na 70, ve vyspělých zemích na 80 let.

Zdroj: Profimedia.cz Jak bude vypadat budoucnost?

Jsme silnější a vyšší

Pokud porovnáme naše tělesné dispozice s našimi homininními předky, je jasné, že se zvyšujeme. Jsme vyšší částečně i díky lepší výživě, ale i genetickým změnám - růst vyžaduje čas, takže delší život znamená více času na růst. I to souvisí s výběrem partnera – ženy dávají přednost vyšším mužům. Nejvyšší lidé na světě jsou dnes v Evropě v čele s Nizozemskem, a tento trend bude pokračovat i jinde ve světě.

Spolu s výškou se upravují i další naše proporce a schopnosti. Za poslední 2 miliony let se naše kostry staly lehčí, náš život sedavější a hustota našich kostí se snížila. I tyto trendy budou pravděpodobně pokračovat. Lidem se zmenší svalstvo, protože k moderní práci je potřeba mozek, nikoliv svaly. Zmenšily se také naše čelisti a zuby.

Lidé budoucnosti se mohou stát atraktivnějšími, ale vzhledově jednotnějšími, proto budou i jednotnější standardy krásy. A stejně tak se bude vyvíjet naše osobnost. Nepotřebujeme lovit, vše je nám naservírováno až domů, mění se společenské vzorce. Ne že bychom tedy začali štěkat a narostla nám srst, ale je možné, že se staneme přátelskými naklonovanými zlatými retrívry s hravou povahou a veselou myslí. Nebo ne?

Zdroje: theconversation.com, theconversation.com