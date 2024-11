Externí autor 1. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Zlatá slavice Ewa Farna už není dávno tou malou holčičkou, co se celé republiky ptá, jestli jí někdo měl vůbec rád. Ostatně letos na jaře asi ji asi pár lidí rádo nemělo, a to hlavně proto, že se provalilo, kolik si zpěvačka účtuje za hodinu svého vystupování. Jednalo se o festival Kmochův Kolín.

Kmochův Kolín je každoroční akce, která je zasvěcená dechovce. Odehrává se v létě a je pojmenována podle Františka Kmocha, který byl hudebním skladatelem a dirigentem a pocházel právě z tohoto českého města. První ročník se konal už v roce 1962, jedná se o třídenní festival, kde se protočí více než tisíc hudebníků.

„Základem Kmochova Kolína vždy byla a také nadále bude dechová hudba, která tvoří 90 procent programu. Už několik let se však snažíme rozšiřovat koncept festivalu o jiné žánry a přilákat co nejširší spektrum veřejnosti. V minulosti tu vystoupil třeba Čechomor, Helena Vondráčková nebo Vojtěch Dyk. Je to zkrátka model, který se nám osvědčil,“ uvedl pro MF DNES starosta města Kolína Michael Kašpar v návaznosti na to, že na letošním ročníku také vystoupily hvězdy, které dechovku ve svém repertoáru zrovna nemají.

Jednalo se o kapelu Olympic, ale především pak o zlatou slavici Ewu Farnou. Třicetiletá zpěvačka je všeobecně oblíbená, a to nejen u nás ale také v Polsku. Nicméně co se týká festivalu dechovky, rozvířila vody kvůli tomu, kolik peněz si řekla za to, že vystoupí.

Vlnu nevole vyvolaly detaily smlouvy

Napříč všemi médii začaly kolovat informace ze smlouvy, kterou předložila Farne agentura kolínským radním. Celou akci totiž financovalo město.

„Její agentura (je jedinou jednatelkou a společnicí) vyžaduje v zázemí prostor pro 18 lidí, pro ně chce také zajistit hotelové ubytování. A v šatně musí být 6 froté ručníků s tím, že Ewa slibuje, že je nestopí čili že si je nenechá, ale poctivě je vrátí: „(vč. 6 froté ručníků - po vystoupení budou v šatnách ponechány),“ píše se na webu Extra.cz.

Co se týká samotného honoráře, ten dělal 600 tisíc korun, s tím, že si nechala proplatit i takzvaný „cesťák”, tedy dopravu veškeré aparatury a členů týmu. To činilo 10 tisíc a 600 korun bez DPH. K tomu se samozřejmě strhla vášnivá diskuze na internetu.

close info Profimedia/ČTK zoom_in Ewa Farna se Zlatým slavíkem.

„Vyrobili jste si hvězdy, chcete je, tak si je zaplaťte. My jsme hrávali kdysi za kombajnovku a řízek a byly to pro nás skvělý zážitky a dnes báječný vzpomínky. Ale umělci typu Farné jsou jinde. Chtějí jezdit v Jaguárech, vlastnit sausforky a lítat po zeměkouli. No a když jim to někdo zaplatí, tak si to užívají. Proč ne? Farna zpívá skvěle, ale za půl mega za hodinu – za mě asi ne,” napsal jeden z komentujících pod článek na webu iDNES.cz.

Honoráře umělců jsou financovány především sponzory

V reakci na to, že se jedná o peníze z městské kasy, reaguje právě jeden z jejich strážců, tedy šéf kolínské radnice. Ten uznal, že suma je vysoká, ovšem peníze, které jsou pro akci vyhraněné, jsou z části dárky od sponzorů, a v tomto případě to bylo 1,7 milionu korun.

„Čímž zaplatíme odměny všech účinkujících. Pokud chceme přilákat tak úspěšného interpreta, musíme aktivně usilovat o sponzorské dary. A to se nám daří,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

V žaludku honorář Farne leží i ostatním vystupujícím, kteří Zlatého slavíka nezískali. Redakce Mladé Fronty oslovila jednu z účinkujících, která si nepřála být jmenována, nicméně k celé akci řekla následující: „Spousta kolegů ze souboru má konzervatoř a jsou to skutečné hudební špičky. Tři dny hrají jen za to, že se jim přispěje na cestu autobusem, a za smažák na tácku. Pak jen zírají, když na hodinu přijede hvězda jako je ona a řekne si o takové peníze.“

