Čas vůbec neexistuje, naše životy řídí jiný faktor, míní vědci

Existuje čas?

Foto: Profimedia.cz

„Kolik je hodin?" Tak zní jedna z nejčastěji kladených otázek. Na čase závisí naše každodenní fungování. Vstáváme na budík, pracujeme od-do, večeře se podává v tolik hodin a do postele chceme jít před půlnocí. Co by se stalo, kdyby čas neexistoval?