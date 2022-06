V Mléčné dráze by měly být 4 podobné civilizace jako naše. Setkáme se s nimi?

Natálie Borůvková

Mimozemské civilizace

Foto: DanieleGay / Shutterstock

Dle matematických výpočtů je skutečně možné, že Mléčná dráha ukrývá čtyři mimozemské civilizace. Ty dokonce mohou být zlé!

Výpočet vychází z celkového počtu "invazí" na Zemi za posledních 50 let, které se vědcům podařilo zachytit. A tak se zdá, že rady Stevena Hawkinga nebere nikdo ani po jeho smrti vážně a radiové zprávy s polohou Země budou i nadále vysílány hluboko do vesmíru v naději, že je jednoho dne přijme a pochopí právě mimozemská civilizace.

Světoznámý fyzik před tím vždy varoval a upozorňoval, že to může přilákat nepřátelský mimozemský život, který by mohl vyhladit lidskou rasu.

Výzkum ve Španělsku nyní přinesl hrubý odhad toho, kolik takových "zlomyslných mimozemských civilizací" podle něj číhá v Mléčné dráze, a naznačil, že existují čtyři skupiny zlých mimozemšťanů, jejichž cílem by mohla být Země. Navíc mohou být vyspělé.

Jaká je možnost setkání?

Ačkoli to může znít děsivě, z celkových odhadů vychází, že v naší galaxii může být celkem až 15 785 civilizací. Čtyři z nich pak potenciálně nebezpečné.

Zdroj: Youtube

Počet nepřátelských mimozemských civilizací v naší galaxii by tak mohl přispět k debatě o tom, zda je riskantní posílat zprávy do vesmíru, či nikoli. Skutečnost, že by nás ale tyto civilizace navštívily, je téměř mizivá.

Odhadovaná pravděpodobnost mimozemské invaze je totiž o dva řády nižší než pravděpodobnost srážky s asteroidem, který by byl schopen zničit planetu. Vysílání zpráv do vesmíru však otevírá debatu, jaké podmínky by takový krok měl mít. Podmínky, které první seriózní mezihvězdná rádiová nebo laserová zpráva, kterou lidstvo vyšle na blízkou potenciálně obyvatelnou exoplanetu, skutečně musí mít.

Tato studie představuje zajímavý myšlenkový experiment, i tak má ale tento model svá omezení. Pravděpodobnost invaze je založena na velmi úzkém výseku lidské historie a obsahuje mnoho předpokladů o budoucím vývoji našeho druhu. Model také předpokládá, že mimozemská inteligence bude mít podobné složení mozku, hodnoty a smysl pro empatii jako lidé, což v konečné důsledku vůbec tak být nemusí.

