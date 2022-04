Astrofyzik našel dvě hvězdy, kde předpokládá inteligentní mimozemský život

Elena Velímská

Tato jedna nebeská událost by mohla odhalit pokročilý mimozemský život

Foto: Shutterstock.com

Hledáme život ve vesmíru. Ale jaký? Takový jako na Zemi či zda nějaký jiný a na odlišné planetě než je ta naše, to jsou otázky, na které hledají vědci odpovědi celá desetiletí. Jedno řešení hledání mimozemského života nastínil americký astrofyzik.

Nevíme kde a jak

Profesor fyziky a astronomie B. M. Hansen z Kalifornské university v Los Angeles se zaměřil na hledání mimozemského života v určitých hvězdných systémech, jinými slovy doporučuje nehledat všude, ale tak nějak pátrání omezit. „Nemáme moc údajů a běžný postup je prostě jen všeobecně něco dělat,“ řekl pro Inverse. Problém vidí v tom, že nevíme kde začít. Uvádí, že v některých souhvězdích se hvězdy míjejí velmi blízko sebe a gravitace je k sobě přitahuje. Malá vzdálenost mezi nimi může umožnit inteligentním civilizacím stěhovat se od jedné hvězdy ke druhé. Domnívá se, že to je nejspíš i nutné. Protože stejně jako Slunci za miliardy let dojde vodík a pohasne tak život na Zemi, předpokládá, že to samé se může odehrávat i jinde ve vesmíru, včetně naší galaxie. V takovém případě by civilizaci pro přežití nezbylo nic jiného, než se přestěhovat do jiného hvězdného systému.

Jen pouhá sci-fi?

Pokud jde o cestování mimozemšťanů mezi hvězdami, Hansen uvedl, že to není pouhá vědeckofantastická představa, ale zatím „…je to daleko za hranicemi našich současných možností a možná navždycky bude.“ Věří však, že vyspělé mimozemské civilizace můžou mít takové znalosti a jsou schopné vyvinout takové technologie, které by jim navštívit nebo přesídlit na jinou planetu umožnily. Voyager 1, jedna ze dvou sond na mezihvězdných dráhách se pohybuje rychlostí, kterou může urazit vzdálenost několika tisíc astronomických jednotek během pár desítek let. Vyspělým civilizacím by stačilo technologie těchto sond jen trochu vylepšit a mezi hvězdami by mohly cestovat.

Zdroj: Youtube

Hansenova teorie

Hansenův tým pro svou studii využil volně dostupných údajů z katalogu GAIA EDR3 a sepsal šestnáct párů hvězd, které kolem sebe prolétají v blízkosti několika tisíc astronomických jednotek. Z nich pak vybrali osm, na kterých je možné v rámci vesmírného projektu SETI (Hledání mimozemské inteligence) pátrat po cestování mimozemšťanů. Nevhodnější z nich jsou zejména dvě z nich GJ 433 a HR 858, které můžou mít své planety. Hansen se domnívá, že lze využít současné metody hledání mimozemských technologií a radiových signálů z vesmíru, ale hledání „inteligence“ v nekonečném vesmíru doporučuje zaměřit právě na tyto hvězdy, které se míjejí v těsné blízkosti. Právě při možném stěhování civilizací lze zachytit signály mimozemských technologií.

