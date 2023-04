V posledních letech se na Sibiři objevuje překvapivý jev, nad kterým se vědci nevěřícně škrábou na hlavě. V odlehlé tundře ruské Arktidy se objevují obří krátery, některé o velikosti fotbalového hřiště. Podívejte se na fascinující záběry explodující půdy.

První z těchto megakráterů byl objeven nad poloostrovem Gamal. Objevil jej již v roce 2014 geograf Greg Fiske, jemuž podivnou díru reportovali piloti, kteří ji zaznamenali při přeletu. Věděli, že do té doby tam díra nebyla… Fiske a jeho kolegyně Sue Nataliová v oblasti zrovna pracovali. "Sibiř je velká, ale my jsme nebyli daleko." A tak výzkum začal a byly identifikovány i další krátery na poloostrovech Jamal a Gyda.

Tyto obrovské díry o průměru až 65 metrů se neobjevují potichu, ale vybuchují. Dnes jsou někdy označovány jako "megakrátery", které vybuchují s explozivní silou a vystřelují do vzduchu trosky a zeminu. Je to neskutečný a znepokojivý pohled, který vyvolává otázky, ptající se na příčinu tohoto podivného a nebezpečného jevu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Je na vině metan nebo hromady ledu?

Podle nedávného článku v časopise Discover Magazine existuje několik teorií o tom, co za explozivními krátery stojí. Jednou z možností je, že krátery jsou důsledkem podzemních výbuchů metanu. Jak věčně zmrzlá půda v oblasti začíná vlivem rostoucích globálních teplot tát, uvolňuje se metan uvězněný pod povrchem. Tento plyn se může hromadit v podzemních kapsách, a nakonec se vznítit, což způsobí explozi, která vytvoří obří krátery.

"S rostoucím poznáním, že tání věčně zmrzlé půdy způsobuje rozsáhlé a drastické změny ekosystémů, se tomu spousta lidí snaží porozumět, zdokumentovat to, zmapovat a monitorovat," říká Scott Zolkos, arktický výzkumník.

Podle další teorie jsou krátery důsledkem pingů, což jsou hromady ledu, které se tvoří pod zemí v chladném podnebí. Při tání věčně zmrzlé půdy se tyto pingy mohou zhroutit a způsobit náhlé uvolnění tlaku a následně mohutný výbuch. I když je možné, že ledový povrch zachycuje metan a způsobuje jeho explozivní tlak, vědci si nejsou jisti, odkud se plyn vůbec bere.

Výbušné krátery vzbuzují obavy

Navzdory těmto teoriím zůstává přesná příčina vzniku explozivních kráterů záhadou. Jak uvedla BBC Future, vědci zkoumají krátery již několik let a používají k tomu vše, od dronů až po radar pronikající do země. Neustále marně se snaží pochopit, co se pod zemí děje.

I když se jim zatím nepodařilo určit přesnou příčinu, je jasné, že výbušné krátery jsou velkým důvodem k obavám. Nejenže představují hrozbu pro všechny v bezprostřední blízkosti, ale mohly by mít i širší důsledky pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se metan uvolňuje do atmosféry, mohl by přispívat k oteplování planety a vytvářet tak začarovaný kruh klimatických změn, který lze jen těžko zastavit.

Takto výrazné změny v krajině mohou být nebezpečné i proto, že v regionu se těží ropa, a kromě toho v oblasti vyskytujících se kráterů žijí domorodé komunity. V roce 2017 například místní obyvatelé hlásili, že viděli výbuch doprovázený ohněm a kouřem.

Žijeme v období hrozících klimatických změn, a proto je výskyt těchto výbušných kráterů jasnou připomínkou nepředvídatelnosti a nebezpečnosti naší měnící se planety. Měli bychom se proto snažit o snížení emisí skleníkových plynů a řešit základní příčiny globálního oteplování.

Zdroje: www.discovermagazine.com, www.bbc.com