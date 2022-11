Obraz z roku 1860 vyvolal obrovský rozruch. Co vidíte? Drží dívka v ruce iPhone?

Lenka Bělská

F. G. Waldmüller, Očekávání.

Foto: Profimedia.cz

Je krásný letní den. Slunce září nad hlavou, lesy se zelenají a ve vánku tančí obilné klasy. Mladá dívka se vydá na procházku. Na kopci vytáhne svůj chytrý telefon, aby zjistila, co je nového. Píše se rok 1860.

Obraz malíře Ferdinanda Georga Waldmüllera s názvem Očekávání vypadá na první pohled zcela normálně. Při bližším zkoumání vás ale něco zarazí. Tvář dívky je skloněná a jemně prosvětlená září, která vypadá, že vychází z placatého předmětu, jenž drží v ruce.

Právě jeho výjev rozvířil diskuze o tom, zda malíř zachytil cestovatelku v čase. Ženu, jež bez svého iPhonu neudělá ani krok.

F. G. Waldmüller - Očekávání a iPhone

Ferdinand Georg Waldmüller je jedním nejtypičtějších představitelů biedermeieru, romantismu a neoklasicismu. Začal malováním portrétů, ale poté se přeorientoval na krajinu. Jeho malby se pyšní jemnými detaily, přesnou charakteristikou výrazu lidské tváře a precizně zachycenou atmosférou. Jako zastánce přirozeného pozorování a plenérové ​​malby podle odborníků předběhl svou dobu.

A podle uměleckého bloggera Petera Russella ji předstihl i na obrazu Očekávání. „Dívka je zaujatá svým telefonem. Proto netuší, že za další zatáčkou na ni čeká klečící mladík s kyticí růží v ruce. Její držení těla připomíná pohled, který dnes vidíme na každém kroku," vysvětluje.

Klasické sledování telefonu.Zdroj: Shutterstock.com/DeanDrobot

Russell a jeho přítel objevili obraz při návštěvě mnichovského muzea Neue Pinakothek. Dílo v něm zanechalo tak hluboký dojem, že jej ukázal svým kolegům na překladatelské konferenci. Ti zůstali, stejně jako on, v šoku.

Jak interpretovat umění

„Žena na malbě si samozřejmě nehraje se svým novým iPhonem, ale je na cestě do kostela," vysvětluje Gerald Weinpolter, výkonný ředitel rakouské umělecké agentury. „V rukou drží malou modlitební knížku."

Odborník upozorňuje, že to není poprvé, co se předmět ve starém uměleckém díle jeví našim očím jako moderní technologie. „V roce 1860 by každý poznal, co dívka svírá v dlaních. V dnešní době ale každého zarazí podobnost s novodobou teenagerkou zabranou do svého smartphonu."

Zdroj:

www.vice.com, www.en.wikipedia.org, www.news.com.au