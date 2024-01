Ferdinand Georg Waldmüller byl jedním z nejvýznamnějších rakouských malířů období biedermeieru. Na svých obrazech zachytil malebnou přírodu a život vesničanů 19. století, květinové zátiší a cestovatelku v čase. Alespoň to si myslel umělecký blogger Peter Russell.

Dílo s názvem Die Erwartete neboli Očekávaná vzniklo v roce 1860 a nyní visí v mnichovském muzeu Neue Pinakothek. Právě zde si ho Russel všiml poprvé. Ihned ho zarazila dívka kráčející po úzké cestičce. Má skloněnou hlavu, přivřená víčka a tvář ji osvětluje kužel světla. Zdá se, jako kdyby vycházel z placatého předmětu, jenž drží v ruce.

Svou domněnku, že autor zachytil cestovatelku v čase, která bez svého chytrého telefonu neudělá ani krok, předložil kolegům ve své prezentaci na překladatelské konferenci. I přestože se jednalo o velmi odvážné tvrzení, někteří mu dali za pravdu.

Waldmüller a cestovatelka v čase

Waldmüller byl zastánce plenérové malby. Podle odborníků svým stylem předběhl dobu. Je možné, že se ho naučil díky dívce z budoucnosti, již zachytil na jednom ze svých děl? „Slečna svým držením těla připomíná pohled, který dnes vidíme na každém kroku,” říká Peter Russell. „Sleduje svůj telefon a vůbec nevnímá, co se kolem ní děje.”

Generální ředitel umělecké agentury Austrian paintings Gerald Weinpolter ale s tímto názorem nesouhlasí. „Dívka jde z bohoslužby, v ruce drží modlitební knížku a buď čte, nebo rozjímá. Proto vypadá nepřítomně,” vysvětluje.

Co ale jas, jenž předmět vydává? Podle odborníka jde pouze o optický klam. Malíř zobrazil postavu v nedělních šatech se světlým šátkem kolem krku. Hru světla a stínu postavil na slunci, které má za levým ramenem a jeho paprsky ozařují levou část tváře a bradu.

Nový význam

Peter Russell nakonec uznal, že jeho interpretace obrazu byla mylná. „V roce 1860 by asi každý poznal, že se jedná o modlitební knížku. My jsme však již ovlivnění technologiemi a tím, co vidíme kolem sebe. Kontext díla jsem tak změnil na základě vlastní zkušenosti,” říká.

close info Shutterstock.com zoom_in Sledování telefonu

I přestože se podle odborníků nejedná o cestovatelku v čase, dílo Ferdinanda Georg Waldmüllera ukazuje, že pohlcení obsahem není pouze moderní záležitostí.

