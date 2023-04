Na první pohled to vypadalo jako kýč. „Je to zlaté? zeptal se zamračený muž. „Určitě, a když to otevřete, jsou v tom roztomilé hodinky,” prodejce se úlisně usmál. „Za 14 000 dolarů může být vajíčko vaše.” „Tolik? Za tuto tretku?” chlápek pokrčil nos. Něco mu ale říkalo, že se mu nákup může vyplatit.

Nakonec za předmět zaplatil. Doufal, že když ho rozebere na kousky a drahý kov roztaví, mohl by vydělat alespoň 500 dolarů. Peníze zoufale potřeboval. Doma zlaté vejce vytáhl z tašky a postavil na stůl. „Je tak přehnaně okázalé, až je krásné,” pomyslel si obchodník se šrotem a zmáčkl třpytivý kamínek. Kulatý vršek se odklopil a objevil se ciferník. „Vacheron Constantin,” přečetl jméno vyryté na jejich zadní straně. „O tom jsem neslyšel.” Muž si sedl k počítači a otevřel vyhledávač.

Google ho zavedl k článku z roku 2011 v britských novinách Daily Telegraph popisující „zběsilé pátrání“ po klenotu, které vyrobil zlatník Carl Fabergé pro ruskou královskou rodinu. Jeho hodnota se odhadovala na 33 milionů dolarů.

Ztracené vejce Faberge

Muž se díval na fotografie v galerii a nevěřil svým očím. Podobný předmět mu stál na stole. V případě, že by byl pravý, stal by se boháčem. Nechtěl se ale radovat předčasně. Rozhodl se proto kontaktovat odborníka na Fabergého vejce Kierana McCarthyho a domluvit si s ním schůzku.

„Vešel gentleman v džínách, kostkované košili a v teniskách. Vypadal vyděšeně,” vzpomíná expert. „Podal mi mobil s fotkami. Nebylo pochyb. Na obrázcích byl svatý grál umění a starožitností.”

Třetí císařské vejce o velikosti 8,2 centimetru je položené na zlatém stojanu se lvími tlapkami. Zdobí ho tři safíry, zlaté girlandy a diamant, sloužící jako otevírací mechanismus pro uložení hodinek. Předpokládalo se, že předmět byl ztracený poté, co Sověti v roce 1922 začali rozprodávat své umělecké sbírky.

Zlaté vejce

„Podstatou zlatých klenotů, známých jako Fabergého vejce, je řemeslná dokonalost,” vysvětluje Kieran McCarthy. „Předrevoluční Rusko bylo svědkem toho, že car a carevna si mohli pořídit vše, na co jen pomysleli. Žili v takovém luxusu, že už netušili, jakou mají věci hodnotu. Prahli tedy po ukázce zručnosti.”

Jejich příběh se začal psát v roce 1885, kdy si car Alexandr III. objednal u klenotníka Carla Fabergého dárek pro svou ženu Marii Fjodorovnu k 20. výročí jejich zasnoubení. Zadání bylo jednoduché. Předmět měl symbolizovat jejich neutuchající lásku. Panovnice byla nadšená. Zlatník tak dostal volnou ruku. Vždy na Velikonoce měl vytvořil další originální designový kousek. Tradici udržoval i jeho syn Mikuláš II.

Dohromady tak bylo pro carskou rodinu zhotoveno 52 vajec, další si pak objednali prominentní zákaznici. Do současnosti se dochovalo 43 exemplářů, včetně toho, které pořídil obchodník se šrotem na trhu se starožitnostmi.

