Elon Musk vyslal k měsíci obří raketu. Narazí do něj a exploduje už 4. března

Měsíc a Země

Foto: Profimedia.cz

Nosná raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která už sedm let nekontrolovatelně bloudí vesmírem, míří přímo na Měsíc. Čtyřtunový kolos by do něj měl narazit 4. března. Hrozí nám nějaké nebezpečí?