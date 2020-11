Falešnému Buddhovi hrozí 14 let vězení za znásilnění mladé Slovenky

Za nepálským duchovním guru Ramem Bahadurem Bomjonem svého času kráčely statisíce věřících. Nyní ho už několik měsíců neúspěšně hledá policie. Na Bomjona bylo podáno několik trestních oznámení, z nichž nejvážnějším je znásilnění teprve patnáctileté dívky.

Ram Bahadur Bomjon (30) vešel ve známost v roce 2005, když po deset měsíců meditoval v kořenech stromu, aniž by cokoli jedl nebo pil. Ve vesnici se začalo proslýchat, že jde o převtěleného Buddhu. Na místo se začali sjíždět věřící z celého Nepálu, aby meditujícího chlapce spatřili na vlastní oči. Mnozí tvrdili, že z něho vychází "zvláštní záře".

Bomjon se poté načas stáhl do džungle, aby měl na meditace klid. Místní pastevci si však brzy všimli, že trochu ztloustl, což naznačovalo, že porušoval půst. A rázem se obdiv změnil v nedůvěru. Později dokonce fyzicky napadal vesničany, když se při sbírání bylinek přiblížili k jeho úkrytu. Nadával jim, že ho ruší v rozjímání.

I přes tyto incidenty se za Bomjonem táhly davy lidí, kteří věřili v jeho božský původ. Sekta svého času čítala až 400 tisíc členů a lákala i zájemce o buddhismus ze zahraničí.

V roce 2012 se sem vypravila i mladá Slovenka vystupující pod jménem Mariči. K jejímu šoku ji Bomjon hned při prvním setkání obvinil z čarodějnictví a nechal ji přivázat ke stromu, kde ji členové sekty po tři měsíce sexuálně zneužívali. Podařilo se jí uprchnout, vyhledat úřady a případ medializovat.

Ukázalo se, že podobnou zkušenost v sektě falešného Buddhy zažily i jiné ženy. Několik osob dokonce zmizelo a jejich rodiny o nich víckrát neslyšely. Když do hlavní svatyně zavítali novináři, Bomjonovi pohůnci je surově napadli a rozbili jim kamery a fotoaparáty.

Policie byla přesto na vypečeného guru krátká. Svědkové nechtěli vypovídat a snažili se nahlášené případy ututlat, aby nevrhaly stín na celý buddhismus.

Teprve letos v červenci úřady uvalily na Bomjona zatykač, a to kvůli znásilnění teprve 15leté mnišky. Guru se činu dopustil už před čtyřmi lety, ale dívka s oznámením čekala do doby, kdy dovrší 18 let. Bomjon se mezitím ztratil neznámo kam a policii se ho nedaří najít. Pokud bude zatčen a souzen, hrozí mu trest odnětí svobody v délce 12 až 14 let.