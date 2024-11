Byl považován za neporazitelného. Pak ale jeho zemi postihla série katastrofálních událostí – deset ran egyptských. To byl faraon Sanacht, který se do historie zapsal jako tyran a utlačitel izraelských otroků. Nyní bylo potvrzeno, že trpěl gigantismem.

Příběhy o jedincích, vyznačující se nadměrnou velikostí a silou, se vypráví snad od nepaměti. I přestože nebylo potvrzeno, že by muži s hlavou až do nebe opravdu existovali, nadprůměrně vysoké a silné lidi potkáme i dnes.

Nezvykle mohutný byl podle archeologických nálezů také první nebo druhý faraon 3. dynastie, panovník Sanacht, který vládl přibližně v letech 2610 až 2593 př. n. l. Jeho ostatky byly objeveny v roce 1901 v malé vesnici Bejt Khallaf v Egyptě. Podrobně zkoumány byly ale až o více než sto let později.

Hlavním důvodem bylo, že byly zvláštní. Muž byl nejen 1,98 metru vysoký, čímž své vrstevníky převyšoval o více než 20 centimetrů, ale i jeho lebeční index byl neobvykle široký, stejně jako brada a čelisti. Pro vědce na počátku 20. století byly tyto anomálie záhadou a nevěděli si s nimi rady.

Kostra tak byla uložena do depozitu, kde čekala na své znovuobjevení. Rozlousknout její tajemství se rozhodl až egyptolog z Institutu evoluční medicíny Curyšské univerzity Michael Habicht a paleopatolog Francesco M. Galassi.

Obří faraon

„O tom, že faraon Sanacht byl na svou dobu obr, se zmiňuje již egyptský kněz Manetho, žijící ve 3. století př. n. l. Naším cílem bylo zjistit, jak moc se vymykal od normálu,” vysvětluje Galassi. Se svým týmem se proto rozhodl porovnat lebku a kosti panovníka s daty z antropologických databází.

Zjistil, že zatímco průměrná výška tehdejších mužů se pohybovala okolo 167,9 cm a žen okolo 157 cm, vládce vyrostl do necelých dvou metrů.

„Víme, že děti králů měly přístup ke kvalitní stravě a jedly hodně bílkovin i sacharidů. Sanacht tak určitě hladem netrpěl a nebyl podvyživený,” říká paleontolog. To ale nebyl jediný důvod, proč z něj vyrostl silný muž. Analýza jeho lebky totiž naznačuje, že s největší pravděpodobností trpěl gigantismem. Tím se stal nejstarším dosud známým člověkem s touto poruchou na světě.

Tato nemoc je obvykle způsobena nádorem na hypofýze, která produkuje nadměrné množství růstového hormonu. Zatímco dnes může léčba zahrnovat chirurgický zákrok, radioterapii nebo farmakologickou terapii, ve starověku byly tyto děti ponechány svému osudu.

Egyptské rány

Jak ukazují mýty a legendy, Sanacht se svou nadměrnou výškou netrápil, právě naopak. Podle historiků to byl totiž právě on, jež se do dějin zapsal jako tyran, který ignoroval varování Hospodina a odmítl ze své země propustit izraelské otroky.

Toto rozhodnutí tak vedlo k sérii katastrofálních událostí, které Bible označila jako deset ran egyptských. Jak je popsáno v Exodu, Egypt se potýkal s bolestivými vředy, nepitnou vodou, invazí žab, komárů a sarančat, smrtí prvorozených, epidemií moru dobytka, silným krupobitím nebo hlubokou tmou.

