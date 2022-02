Faraonova záhada: Soška egyptského boha podsvětí se sama od sebe otáčí

Soška egyptského boha podsvětí se sama od sebe otáčí

Foto: Profimedia.cz

V Manchesterském muzeu, největším univerzitním muzeu ve Velké Británii, jsou rozsáhlé archeologické, antropologické a přírodovědné expozice. V jedné z nich ve skleněné vitrínce stojí soška, která se sama od sebe otáčí. Je to snad faraonova kletba?

Soška vládce podsvětí

Záhadná soška, kterou má Manchesterské muzeum ve svých sbírkách, byla nalezena v hrobce mumie. Měří dvacet pět centimetrů a pochází z roku 1800 př. n. l. Má název Neb-Senu a je to figurka vládce podsvětí Osirise. Do hrobky byla uložena jako oběť bohu mrtvých. „Smuteční hosté k nohám zesnulého pokládali obětiny. Hieroglyfy na zadní straně této sošky žádají 'chléb, pivo a hovězí',“ vysvětlil kurátor C. Price. Malé figurky služebníků, strážců nebo milovaných zvířat měly zemřelým sloužit v posmrtném životě.

Záhadná soška, kterou má Manchesterské muzeum ve svých sbírkách, byla nalezena v hrobce mumieZdroj: Shutterstock.com

Neb-Sunu se sám otáčí

Soška Neb-Sunu je v muzeu vystavena přes devadesát let. Ale před pár lety „…jednoho dne jsem si všimnul, že se soška otočila. Přišlo mi to divné, protože je ve vitrínce a jsem jediný, kdo má klíč,“ řekl tehdy deníku Manchester Evening News kurátor. „Vrátil jsem ji do původní pozice, ale druhý den se zase pohnula,“ dodal. Na blogu muzea pak kromě jiného uvedl: „…je na stejném místě už desítky let, nikdy předtím se nepohnula. Žádný jiný exponát se nehýbe. Ve starém Egyptě věřili, že pokud je mumie zničena, pak soška slouží jako nádoba pro duši zemřelého. Možná právě to je příčinou tohoto pohybu."

Kletba faraona?

Záhadný pohyb sošky kolem své osy přirozeně muzejníky zmátnul a odborníky uvedl do rozpaků. Začaly se objevovat různé teorie a vysvětlení. Pohyb se přikládal magickým či mystickým silám, věřilo se, že je soška posedlá zlými duchy, nebo že jde o prokletí. Price naznačil, že muzeum mohlo být zasaženo kletbou faraonů, která postihne všechny, kdo naruší klid mumie faraona a jeho hrobky. Je však 21. století, a tak se přirozeně hledaly „vědecky podložené“ příčiny.

Zdroj: Youtube

Pohyb sošky natočen

Muzejníci k sošce nainstalovali časosběrné video, aby pohyb sošky potvrdili. Ze záběrů pak bylo patrné, že se během týdne otočila o 180 stupňů. V noci Neb-Senu „spal“ a „tančil“ si jen ve dne. (viz video) Fyzik B. Cox, který na univerzitě vyučuje, se domníval, že pohyb způsobuje tření povrchů sošky a skleněné vitríny vyvolané jemné vibracemi. Britská televizní stanice ITV Mystery Maps, která uvádí seriál o paranormálních jevech, záhadách a mýtech požádala o svolení umístit na den pod vitrínku senzory. Ty vibrace potvrdily. V noci byl klid a ráno zaznamenaly jemné chvění. Kolem sedmé hodiny ráno se soška začala otáčet. Vědecký závěr zněl: chvění způsobuje rušná ulice, kde se muzeum nachází, silniční doprava, návštěvníci a prý fotbalisté – a sošku otáčí vibrace. Vysvětlení je to bezesporu vědecké. Ale proč se otáčí jen soška vládce podsvětí? Má prý vypouklý podstavec… S odpovědí se musí spokojit i milovníci záhad, i když ti mají více otázek… Toto je však dle odborníků vysvětlení dostatečné. Ať se v Neb-Sunu uvelebil nějaký zlomyslný rarášek nebo se otáčí „vědecky“, v každém případě je to jev, který není zcela obvyklý.

Manchesterské muzeum je dočasně uzavřeno z důvodů vnitřních úprav a bude znovu otevřeno na konci roku 2022.

Zdroje: www.huffingtonpost.co.uk, www.manchestereveningnews.co.uk, www.bbc.com, www.independent.co.uk