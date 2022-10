Strašné utrpení faraona Tutanchamona. Fyzické vady mu dělaly ze života peklo

Tereza Malá

Dnes je nejslavnějším a nejznámějším faraonem, i díky tomu, že jeho hrobka byla nalezena neporušená. Nejen cennosti, jež z ní byly vyzdviženy, ale i fakta o Tutanchamonově životě ukázaly, že křehký a nemocný král trpěl celý život. Chlapecký faraon pravděpodobně strávil většinu svého života v bolestech. Jejich výsledkem byla jeho předčasná smrt. V 19 letech zemřel na následky malárie a zlomeniny nohy, tvrdí vědci.

Vláda faraona Tutanchamona začala před více než 3 000 lety, když mu bylo 9 let. Trvala však jen necelých deset let, jelikož měl panovník mnohé zdravotní problémy. I tak se ale díky pokladům z jeho hrobky stal nejsledovanějším faraonem. Jaké však bylo jeho zdraví?

Vypadal jako žena, nebo to byl dobový trend?

Studie, zveřejněna v časopise Journal of the American Medical Association, využila molekulární genetiku a pokročilé počítačové tomografické vyšetření ke studiu 11 královských mumií ze starověkého Egypta. Takže ač sochy a další umělecká díla a vyobrazení ukazují Tutanchamona jako člověka s podivně tvarovanou hlavou a zženštilým tělem, včetně prsou, nebylo to to jediné, co chlapeckého krále trápilo. Ač je studie v mnohém inovativní, přesto nezjistila nic, co by spekulace potvrzovalo. Faraonova lebka měla normální tvar a nebyly nalezeny žádné známky ženských rysů, proto se nabízí otázka, že jeho známá zobrazení byla pravděpodobně jen dobovým stylem a trendem.

Tutův obličej je často zobrazován s "velmi plnými a oteklými rty a tenkým nosem", říká autor studie Carsten Pusch. Jak se však ukázalo, faraon měl také rozštěp patra a zakřivenou páteř. Jeho tělo zřejmě dlouhodobě bojovalo i s oslabenou imunitou.

I proto již desítky let odborníci spekulují o tom, zda a jaké měl Tutanchamon syndromy nebo genetické vady, kvůli nimž vypadal tak, jak vypadal. Podívejte se na video zde:

Nemoci z rodinného „křížení“, ale nejen ty

Jak víme, plemenitba a rozmnožování uvnitř jedné rodiny vede zejména u blízkých pokrevních příbuzných k mnoha problémům. Tutanchamonův pravděpodobný otec Achnaton se oženil se sestrou a navíc i faraonova manželka byla buď jeho sestra, nebo nevlastní sestra. Ze svazku vzešla dvě těhotenství, ale ani jeden plod nepřežil. Také Tutanchamonovy těžké tělesné neduhy mohly být sice způsobeny plemenitbou, ale i tak zde vědci odhalili mnoho dalších fyzických problémů.

"Ten chlapík trpěl," říká na Tutovu adresu Pusch, jenž zmiňuje hlavně jeho levou nohu, která byla abnormálně zkroucená. Degenerativní onemocnění kostí asi způsobilo, že Tutova noha otekla od zánětu a znemožnila mu normální chůzi.

Některé kosti v prstech odumíraly na degenerativní onemocnění, což je zřejmě i důvodem k tomu, proč bylo spolu s faraonem pohřbeno více než 100 vycházkových holí. "Dospěli jsme k závěru, že by to pro něj nebylo možné, zejména s jeho částečně kyjovitou nohou, protože nebyl schopen stát bez pomoci," říká Albert Zink, vedoucí Ústavu pro mumie a ledové muže v Itálii. Není tedy možné, že zemřel při jízdě ve voze, jak se dříve říkalo a jak byl často zobrazován.

Kromě četných genetických problémů a křivé nohy měl Tutanchamon také malárii. Studie odhalila v jeho kostech DNA parazita, který je zodpovědný za nejtěžší formu malárie, jak tvrdí Howard Markel, profesor historie medicíny na Michiganské univerzitě. Podle něj tedy faraona Tuta zabila kombinace zlomené kosti, malárie a základních zdravotních problémů. Také se vědci domnívají, že král trpěl Kohlerovou chorobou, vzácnou poruchou kostí. Ani to však nic na jeho věhlasu nezmění.

