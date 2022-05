Nový způsob cestování: Nahlédněte do tajemné faraonovy hrobky v 360° videu

Navštivte faraonovu hrobu. Online.

Virtuální realita je již běžnou součástí našeho života. Až celosvětová pandemie koronaviru však umožnila také cestovat a objevovat vzdálená místa, slavné výstavy a neznámé relikvie. Stačí zapnout internet.

Na světě je tolik míst, které stojí za to navštívit, nasát jejich atmosféru a stát se na chvíli jejich součástí. Nejen cestovatelé, ale také vědci dnes využívají aplikace Google Earth nebo Street View, jež pomáhají z pohodlí domova odhalit starodávné stavby a celosvětové památky. Další platforma Google Arts a Culture zase umožňuje virtuální procházku partnerskými institucemi, zkoumat exponáty nebo si tvořit vlastní uměleckou sbírku. Navštívit můžete 17 mezinárodních muzeí a galerií včetně Metropolitního muzea umění v New Yorku nebo Tate Gallery v Londýně.

Česko nezůstává pozadu. „V rámci Google Maps jsou virtuálně zpřístupněny také české památky zapsané na seznamu UNESCO, další hrady, zámky i přírodní zajímavosti či interiéry Národního muzea nebo byt Jaroslava Foglara," říká komunikační manažerka Googlu pro region střední a východní Evropy Martina Joneková. Celosvětové virtuální prohlídky nabízí také server virtualtravel.cz, v rámci něhož můžete navštívit 19 676 míst.

Virtuální prohlídky

Prohlídky míst nebo výstav poskytuje již většina muzeí a galerií. Nechybí Národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy a další. Navštívit můžete samozřejmě také světové instituce. Virtuální realita je propojená s fotografiemi, videi a audioprůvodci s kvalitním výkladem.

Dobrodruhové zase mohou využít stránky neziskové organizace CyArk, která vytváří fotorealistické 3D modely míst s využitím nejmodernějších technologií. Pomocí aplikace My virtual Armenia objevíte historická místa Arménie. Nadšenci do virtuální reality mohou prozkoumat národní park Mesa Verde, objevit osud starověkého hlavního města Thajska, záhady předinckého chrámu v peruánských Andách, najít indiánská skalní obydlí v Coloradu nebo zkusit přeložit monumentální kamenné rytiny na Mt. Rushmore v Jižní Dakotě.

Faraonova hrobka

Nový způsob vzdělávání a cestování představuje také jedno z nejnavštěvovanějších míst světa. Egyptské muzeum v Káhiře nabízí prostřednictvím Ministerstva cestovního ruchu a starožitností virtuální prohlídky populárních objektů, během nichž se můžete podívat přímo do Džoserovy stupňovité pyramidy v Sakkaře, do chrámu Ramsese II. v Abu Simbel nebo rovnou do faraonových hrobek.

Díky 360° zobrazení si můžete prohlédnou detaily, jež zdobí stěny a stropy. Ty se dají přiblížit do takové míry, že vidíte i jemné škrábance. Kliknutím na speciální kolečka se vám zobrazí text nebo videa, jež památku dopodrobna představí.

Navštívit tak můžete hrobku královny Meresankh III., hrobku Wahtye, jež byla odkryta poměrně nedávno, v roce 2018 a patřila veleknězi z páté dynastie Wahtye či hrobku Menna pyšnící se nádhernou výzdobou na stěnách a stropu.

