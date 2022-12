Ne všechny záhady světa mají hned své vysvětlení a logiku. Stejné tomu bylo v případě obří lodi, plující několik metrů nad hladinou. Nyní se můžete podívat na záběry a být v klidu. Vědci přišli této záhadě na kloub.

Není to poprvé, co lidé uviděli tento podivný úkaz: Lodě, které doslova pluly nad hladinou moře. Jako by nic. To ale nebylo všechno. Šlo to často mnohem dál. Některé lodě byly dokonce obrácené, jakoby by pluly po obloze, jinde se objevila pevnina, která tam nikdy předtím nebyla.

Objekty, které lidé viděli, byly velké a se vzdáleností se dále zvětšovaly. Obklopovaly je paprsky světel, jednou s teplou, jindy se studenou škálou barevných odstínů.

Skutečné obrazy, města letící kamsi a další více či méně surrealistické malby něčeho, co dávalo i nedávalo smysl. Všechny se však zrcadlily ve vzduchu tak jasně, že od nich nešlo odtrhnout zrak, natož je nepovažovat za reálné. Co to tedy bylo? Sami vědci dlouho tápali, než přišli na vysvětlení, jež dává smysl.

Vědci našli vysvětlení

Těmito přeludy, obrazy nejrůznějších barev či se vznášejícími se loděmi, plujícími často hlavou dolů, nebylo nic jiného, než známá fata morgána. Jakýsi obraz, vznášející se někde v dálce, často viděný na místě, kde ale vůbec nebyl.

Fata morgána však není víc, než dokonalá optická iluze. Ta následně vytváří obrazy plné zázraků, které se důmyslně tyčí v dáli a čím dál jsou, tím větší se zdají. Věřte ale, že blízko k nim byste se nikdy nedostali. Nejde to, protože žádný z těchto objektů není skutečný. Lidově řečeno, vůbec neexistuje.

Fata morgána se často zjevuje na velkých plochách, jakými může být moře či hladina oceánu. Tyto homogenní plochy pak umožní v kombinaci se světlem vznik objektů, které v dáli působí víc než reálně.

Aby ale fata morgána vznikla, potřebuje specifické atmosférické podmínky. Vzniká v místech, kde se nashromáždí velké množství chladného vzduchu. Přítomnost této studené vzduchové masy blízko země nebo hladiny moře pak v kombinaci s teplou vrstvou vzduchu vytváří obrazy, které jen stěží vypadají jako přelud. Přesto jím jsou.

Fata morgána ale není žádnou novinkou. Setkávali se s ní již námořníci v 16. století. Tehdy však nebyl nikdo, kdo by jim tuto záhadu pomohl vysvětlit, a tak se považovala za nadpřirozený jev či jakousi vyšší moc.

Stejným příkladem byl také Bludný Holanďan. Ten, když byl spatřen na moři, byl jasnou známkou jisté záhuby. Bludný Holanďan dával svým světlem echo mrtvým. Ani on však nebyl ničím jiným, než pouhopouhou fata morgánou.

