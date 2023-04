Námořníci i lidé žijící blízko pobřeží mají občas jedinečnou příležitost vidět tento optický klam, loď zdánlivě plující ve vzduchu nad mořem. Občas se jej podaří zachytit i na kameru, jako tomu bylo v tomto případě. Bizarní snímek vyvolal na internetu značný rozruch.

Obrázek byl poprvé sdílen na internetových stránkách deníku Daily Sun a rychle si získal pozornost lidí z celého světa. Podle článku fotografii pořídila žena jménem Alia Rosly, když byla na výletě lodí v Jihočínském moři, či v jiném případě muž jménem Dave Madlock, který byl zase venčit svého psa.

Na fotce se zdá, že se obří výletní loď vznáší po modré obloze nad vodou u cornwallského pobřeží, aniž by měla jakékoli viditelné podpůrné prostředky. Vypadá to jako by pro ni nefungovala gravitace.

Je to Fata Morgana?

Navzdory tomu, že fotografie byla hojně sdílena na sociálních sítích, jen velmi málo lidí dokázalo přijít s uspokojivým vysvětlením této iluze. Někteří navrhovali, že by se mohlo jednat o přelud způsobený tím, jak se světlo ohýbá při průchodu různými vrstvami vzduchu. Tuto teorii však mnozí odborníci odmítli a tvrdí, že přeludy obvykle spíše zkreslují tvar objektů, než aby se zdálo, že se vznášejí na obloze.

Jedním z možných vysvětlení iluze je, že se jedná o příklad tzv. efektu Fata Morgana, který známe i z mnoha filmů. K tomuto úkazu dochází, když se světlo láme ve vrstvách vzduchu s různou teplotou a hustotou, což vytváří zkreslený obraz objektu. Výsledkem efektu Fata Morgana je však obvykle přelud, který je protáhlý nebo roztažený, a nikoli přelud, který vypadá, jako by se vznášel ve vzduchu.

Na podobný efekt se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Legenda o víle

Jak vysvětluje Wikipedia, název efektu Fata Morgana pochází z italského "víla Morgana", což je odkaz na Morganu le Fay, nevlastní sestru krále Artuše. Právě ta byla podle legend proměněnou vílou.

Tento klam je způsoben teplotní inverzí, takže to vypadá, že objekty, které se nacházejí na obzoru - například ostrovy, útesy, lodě nebo ledovce, se jeví, jako by byly vyšší, podobně jako "pohádkové hrady". Tento jev je na mnoha místech na zemi viditelný pravidelně. Jedním z těchto míst je třeba jižní pobřeží Sicílie, konkrétně Messinský průliv mezi Kalábrií a Sicílií.

Optický klam je obvykle viditelný ráno po chladné noci, často ve vysokohorských údolích, nebo po ránu v klidných arktických mořích či ledových plochách v Antarktidě .



Vysvětlení na internetu byla pestrá

Přestože fotografie nemá jasné vysvětlení, dokázala zaujmout představivost lidí na celém světě. Mnozí byli zasaženi surrealističností snímku a sdíleli jej na sociálních sítích s vlastními teoriemi a vysvětleními.

Jeden z uživatelů Twitteru, @Stuart_Skinner, k tomu napsal: "Zírám na to už celou věčnost a pořád nemůžu přijít na to, co se děje. Je to jako něco z obrazu Salvadora Dalího!" Další uživatel, @ChloeTaylor150, napsal: "To je tak bizarní. Nemůžu uvěřit, jak to vypadá skutečně, i když vím, že to musí být optický klam."



Přeludy lidstvo fascinují od nepaměti

Tento jev, nazývaný též „vyšší přelud“, je způsoben ohybem světelných paprsků, které posunou obraz a způsobí, že se zdá být výše, než kde ve skutečnosti je. Na vině může být i oblačnost blíže k pobřeží, která mění barvu vody blíže k pevnině. "Loď, která byla dále, se nacházela v bezmračné oblasti, a proto se obloha odrážela od moře - takže to vypadalo, že loď pluje," vysvětlil rovněž jeden z komentujících.

Zdá se, že záhada plovoucí lodi bude lidi ještě nějakou dobu fascinovat. Ať už se jedná o trik světla, případ Fata Morgany nebo něco úplně jiného, krásu a podivnost této pozoruhodné optické iluze nelze popřít. Jak napsal jeden z komentátorů na internetových stránkách Daily Sun: "Někdy je dobré si připomenout, že svět je stále plný zázraků a záhad, které nedokážeme vysvětlit."

Zdroje: www.daily-sun.com, www.mirror.co.uk, wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana, www.cbsnews.com