Faye Schulman viděla v masovém hrobě matku i bratra. S nacisty bojovala po svém

Bylo jí teprve 22 let, když viděla v masovém hrobě ležet své mrtvé rodiče a malého brášku. Nacisté ji na toto místo poslali, aby jako fotografka zvěčnila jejich úspěchy. Ve vesnici Lenin, kde mladá Faye Schulman bydlela, vyvraždili 1 826 Židů. Ji ale nechali s dalšími pětadvaceti řemeslníky žít. Zachránila ji její dovednost fotografovat.

Fotografovat se naučila už jako desetiletá dívka, a to díky svému bratrovi, který vlastnil fotografický ateliér. Tehdy ještě netušila, že jí to úplně změní život a jednou bude své fotky vystavovat po celém světě. Poté, co spatřila masový hrob, v němž skončila i její rodina, matka i bratr, se zhroutila. V rozhovoru pro server Thememoryproject.com řekla: "Jen jsem plakala, ztratila jsem rodinu a byla jsem sama. Ptala jsem se sama sebe, co mám teď dělat, kam mám jít? Pak jsem viděla, jak vojáci vzali dvě děti a roztrhali je na kusy. Paže, nohy a hlavy vyhodili do vzduchu a ostatní je chytali, byla to nechutná hra. Moje rodina už byla zabita a já chtěla žít, rozhodla jsem se, že se musím stát vojákem."

Zdroj: Flickr.com

A tak se stala partyzánkou. Nejdřív ji k sobě bývalí političtí vězni nechtěli vzít, když jim ale oznámila, že její švagr byl lékař a ona jim tak může pomoct s ošetřováním raněných, přijali ji. Ve svém lékařském umění se od té doby tak zdokonalila, že dokázala i operovat. I přes svou původní nechuť se naučila střílet. Když se partyzáni dostali do její rodné obce Lenin, získala zpět své fotografické vybavení. Začaly tak vznikat fotky "z druhé strany bojů", Faye Schulman byla totiž jedinou fotografkou ve východní Evropě. Její snímky zachycují vzácné chvíle z partyzánských akcí. Tvorba obrázků pro ni byla posláním a především sbírkou důkazů o aktivním odporu proti nacistům. Chtěla, aby celý svět věděl, že se Židé nenechávali vyvražďovat dobrovolně jako ovce. Vyfotila například pohřební scénu, kde jsou navzdory intenzivnímu antisemitismu pohřbeni také židovští partyzáni. Na jiném snímku se zase Faye usmívá oblečená v jejím typickém leopardím kožichu a čepici spolu s dalšími partyzány, s kterými se náhodou potkali v lese. Všichni si totiž mysleli, že členové tohoto partyzánského oddílu jsou již mrtví.

Po osvobození se Faye provdala za partyzána židovského původu Morrise Schulmana. Nejprve spolu žili v polském Pinsku, avšak země jim připomínala jeden velký hřbitov. Později pobývali v kempech pro vysídlené osoby v německém Landsbergu a v roce 1948 emigrovali do Kanady.

Fotografie statečné partyzánky se staly součástí putovní fotografické výstavy nazvané "Pictures of Resistance: The Wartime Photography of Jewish Partisan Faye Schulman" a sklidily celosvětový úspěch. Faye Schulman stále žije a tento rok oslaví obdivuhodných 101 let.