Legrační chlapík s brýlemi, šátkem a rybářským kloboučkem se zapsal nejen do našich kulturních dějin, ale především do srdcí českého národa. Autor mnoha zábavných scének, vtipných textů a dialogů měl ale své temné tajemství.

Zrození klauna

Jeden z nejslavnějších českých komiků se narodil 8. 7. 1921 v Teplicích, ale vyrůstal v Litoměřicích. Původně vystudoval obchodní školu v Ústí nad Labem, protože mu chtěl jeho otec přenechat svůj rodinný podnik. Jeho tatínek vlastnil pražírnu kávy a velkoobchod s maloobchodem.

Sen rodičů se ale nenaplnil, protože už od dětství malý chlapec tíhnul k umění. Toužil vystupovat před lidmi a bavit je. Jeho vzorem bylo slavné duo Voskovec a Werich nebo legenda českého filmu Vlasta Burian. Obdivoval cirkusové klauny, kteří se mu nakonec stali velkou inspirací.

Po druhé světové válce začal tento bavič vystupovat v různých show a estrádách. Pomalu ale jistě se začala rozjíždět jeho dráha baviče. Po roce 1950 přišly první nabídky na práci v televizi, a tak se umělec musel přestěhovat do Prahy.

Temné tajemství

První velká láska vstoupila do komikova života ve čtyřicátých letech. V roce 1945 začal oficiálně žít s půvabnou válečnou vdovou Evou Vorlíčkovou. Drobná modrooká kráska měla z předchozího manželství malou dcerku Evičku. Její dcerku přijal za vlastní.

Další štěstí přišlo na svět v roce 1949, kdy se jim narodila společná dcera Irenka. Eva Vorlíčková pobírala vdovský důchod, který byl důležitým příjmem pro celou rodinu. Oblíbený komik byl totiž teprve na počátku své kariéry, a tak nemohli riskovat, že by kvůli svatbě o tyto finance přišli.

Než přišly první úspěchy, živila rodinu právě Eva, což bylo velice náročné. Svatbu spolu měli až v roce 1968, kdy z Ireny i Evičky byly dospělé dámy. Poté začala jeho hvězda konečně stoupat, a s tím souviselo nejen účinkování v televizi, ale i cestování po Čechách, ale i mimo ně.

Manželka Eva trávila často doma sama celé dny a noci. Připadala si opuštěná a začaly ji čím dál častěji přepadat chmurné myšlenky. Její manžel byl veřejně známá osobnost, kterou poznávali lidé na každém kroku, ona si však připadala jako neviditelná. Temnota ji požírala zaživa.

Smutek ji nakonec pohltil úplně. Jednoho dne, když byla doma opět sama, si pustila plyn, kterým se otrávila. V roce 1970 si ve svých 51 letech sama vzala život. Zůstaly po ní dvě dcery a zlomený manžel. Ten našel opět chuť k životu až po roce, kdy potkal v Německu svou druhou ženu.

Láska hory přenáší

Protože měl komik německou národnost a ovládal skvěle němčinu, jeho pole působnosti se rozrostlo až do sousedního Německa. Právě tam potkal téměř o 25 let mladší zpěvačku Bärbel Greif. Zamilovali se do sebe a stal se z nich nerozlučný pár.

Vystupovali spolu jako kolegové v televizních show, ale i na zaoceánských lodích, kde bavili cestující smetánku. Netrvalo dlouho a začali spolu žít v Německu jako pár. Následně umělec poklekl a požádal Bärbel o ruku.

Stala se jeho druhou a poslední manželkou, která s ním šla životem až do jeho posledních dnů. Tušíte, kdo byl tím úspěšným komikem, který však rozhodně neměl na růžích ustláno? Jistě jste uhodli, že umělec z úvodní fotografie je Felix Holzmann.

Legenda Holzmann

Do Československa se vracel pracovně, protože v 70. a 80. letech se stal skutečnou televizní hvězdou. Byl hlavním protagonistou oblíbených estrád a silvestrovských pořadů. Zároveň vystupoval v zahraničí s českými umělci. Například s Karlem Gottem v Německu.

Oblíbený český komik zemřel 13. 9. 2002 na selhání srdce v německém Chemnitzu (Saská Kamenice). Protože ale miloval Litoměřice, kde vyrůstal a vždy si přál se tam vrátit, byl nakonec pochován tam. Tam podle jeho dcery a blízkých patřilo vždy jeho srdce.

