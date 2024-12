Všichni hovoří o Dádě, ale kdo byla první záhadná žena Felixe Slováčka? Manekýna, hezčí než Patrasová!

close info CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia / CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia

Elena Velímská 7. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Byla krásná, vzdělaná, talentovaná a úspěšná, toužil po ni Gott i Štaidl, Svoboda. Své srdce dala Slováčkovi. Uměla vzít život do svých rukou a poprat se. Zemřela 19. srpna 2024 ve věku sedmdesáti šesti let. Zanechala po sobě odkaz, zarmoucená srdce, literární díla a vzpomínky. Zavzpomínejme i my.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít