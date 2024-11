Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Nikde není psáno ani dáno, že na to, abyste plnili titulní stránky novinových plátků a bořili internety svými milostnými eskapádami, vám nutně musí být dvacet. Důkazem toho je v tomto směru nestárnoucí bouřlivák Felix Slováček. A to jste ho ještě neviděli zamlada!

O krásné ženy ve svém okolí neměl tento multitalentovaný umělec nikdy nouzi. Ostatně není to jen vzhled, co ženy na mužích přitahuje, je to také jejich charisma a um, který ovládají, a že toho právě Felix Slováček umí spoustu!

Kromě toho, že vládne saxofonu, klarinetu, orchestru a cizí mu není ani skládání jak v oblasti jazzu, vážné hudby i té populární, ve společnosti jste ho mohli vidět s takovými velikány, jako byl například Karel Gott. A to byl další, kolem kterého se to krásnými ženami jen hemžilo.

Kamarádi do deště Slováček a Gott

Oba dva výše zmínění pánové milovali jak hudbu, tak život a v neposlední řadě také právě ony půvabné dámy, se kterými rádi trávili volné chvilky, ukazovali se s nimi ve společnosti a ve Slováčkově případě některé z nich pojali i za manželky. Gott se totiž oženil jen jednou, a to ještě v pokročilejším věku.

První manželkou skladatele s velkým “S” byla Alena Renée Wevelsiepová. Tato ve své době veleúspěšná manekýna mohla mít na každém prstu jednoho muže, její srdce ovšem patřilo právě Slováčkovi. Následovala velkolepá veselka, na které nemohl chybět ani Felixův věrný přítel Karel. A byl to právě Gott, který Slováčkovi odsvědčil jeho první úřadem stvrzený svazek.

Jenomže jak jsme si pověděli už výše, krasavice od sebe Slováček odháněl jako v létě vosy od malinovky, a jednoho dne se tak stalo, že se náš skladatel zamiloval znovu. Jeho oku neunikla krásná herečka Dagmar Patrasová.

Následoval tedy rozvod, který se vlekl dlouhé tři roky, ovšem o co delší byla čekací doba na nově nabytou svobodu, o to kratší pak samotná svoboda byla. Sotva se Slováček nadechl, už stál u oltáře znovu a po jeho boku uhrančivá černovláska Dagmar.

Nicméně slabost pro krásu se ve skladatelově životě projevila znovu a relativně nedávno tak zahořel láskou k o čtyřicet let mladší ženě Lucii Gelemové. Zde se tedy krásně potvrzuje to, že to skutečně nemusí být jen vzhled, co může zažehnout plamen vášně. Slováček byl zamlada štramák, nicméně věk nedokážeme zastavit nikdo.

Kvůli Dádě se rozvedl, pak ji podváděl s o 40 let mladší

Ani Dáda už není ta mladá dáma s porcelánovou tváří, co zpívá písničku o žížale Jůlii dětem u televizních obrazovek. Oba manželé v posledních letech „prosluli” spíše vcelku nešťastnými zprávami z jejich životů.

„Někdy si přijde nějaká fanynka pro podpis a zůstane se mnou na kafe. A třeba je z toho i víc. Polibkem to začíná a v posteli to končí,“ cituje umělcova slova web Prima ženy, které prohlásil ještě vloni. Je vidět, že ženy mu stále leží u nohou. S Lucií Gelemovou už ale pár netvoří, o čtyřicet let mladší milenka toužila založit rodinu.

Navzdory eskapádám Felix je stále se svou Dádou. Vypadá to tedy přeci jen, že Dáda bude skutečně Felixovou osudovou ženou, protože i když milenky přichází i odchází, Dáda zůstává. Možná si manželé občas vzpomenou na své začátky a je jim líto pohřbít něco, co bylo kdysi tak krásné.

Jaký byl Felix Slováček zamlada štramák se můžete podívat v naší galerii.

