Externí autor 15. 6. 2024 clock 3 minuty

Spousta věcí je považována za původce štěstí nebo smůly v domácnosti. Ačkoliv takový přístup není nijak vědecky podložený, v některém obydlí se zkrátka cítíme lépe než jinde. Jak si podle odborníků na Feng-šuej zařídit ideální bydlení? Čemu se vyhnout?

Šperky jsou špatný nápad

Lhostejno, jakou podobu daný šperk má, zda je to prstýnek, přívěšek, náhrdelník, čelenka nebo náramek – jde o věci velmi osobní. Původní majitel k nim měl silné pouto.

Proto buďte opatrní, pokud něco najdete na zemi, nebo náhodně máte možnost získat na bleším trhu. Čím starší předmět je, tím větší je riziko, že s sebou ponese něčí tragédii.

Hodinky raději nové

Podobně jako šperky jde o osobní věci propojené s předchozím vlastníkem. Navíc ještě hodiny odměřují čas, tedy čas našeho života. Ne nadarmo se říká, že se hodinky často zastavily ve chvíli smrti svého nositele.

Ve viktoriánské Anglii bylo zvykem, že ve chvíli zemřel člen rodiny, někdo vždy pečlivě zastavil velké domácí hodiny, aby ukazovaly čas úmrtí. Hodinky je proto lepší pořídit si nové.

Hřeben znamená smrt

V japonštině se hřeben řekne „ši“, což je slovo označující zároveň smrt. Není tedy dobrý nápad si nosit domů starý hřeben, i když vypadá jako cenná antikvita. Stejně tak je nevhodným dárkem pro nemocného člověka – jasně ukazuje, co mu přejete.

Zrcadlo, pověz mi…

Zrcadla už sama o sobě mají špatnou pověst. Ve viktoriánské Anglii se zrcadla v domě zakrývala, když někdo v rodině zemřel. Rozbité zrcadlo nosí neštěstí, nerozbité může být útočištěm duchů a dvojníků. Neponechávejte si tedy zrcadla, do kterých před vámi hleděl někdo jiný, možná hodně nešťastný.

Staré klíče

Mnoho starých dozických klíčů je krásně zdobených a tvarovaných. Vypadají, že by se mohly hodit jako okrasné předměty. Přesto se jim vyhněte. Nikdy nevíte, jaké neštěstí by mohly odemknout.

Medailony s tajemstvím

Medailonek je nejosobnější ze šperků. Během 19. století se do nich často ukládaly podobenky nebo ustřižené vlasy zesnulých blízkých. Rozhodně není dobrý nápad si, byť prázdný, medailon nechávat.

S nádobím opatrně

Někdy můžete být šťastní, když se vám povede na půdě či někde ve výprodeji odhalit nádherný starý servis s talíři, konvičkami, šálky a servírovacími mísami. V takovém případě všechno pečlivě prohlédněte, jestli někde nejsou ulomené okraje nebo skryté praskliny.

I když to nemá žádný vliv na funkci nádobí samotného, mohlo by to do vaší domácnosti přinést hádky, konflikty, nerovnováhu a disharmonii.

Osmá rada: Rostliny, co nosí smůlu

Přidejme ještě zajímavost z rostlinné říše. Zdrojem rad ohledně rostlin v domě může být nejen čínský systém Feng-šuej, ale i indická vástu šástra (pravděpodobně zdroj Feng-šuej), nauka o architektuře a uspořádání zahrad podle světových stran a vlivu planet.

Dávní indičtí učenci radili nenechávat si uvnitř v obydlí kaktusy, bonsaje nebo například rostliny s červenými květy. Jejich místo bylo venku, pod širým nebem.

Snad vám rady přijdou vhod a přinesou hodně štěstí a pozitivní energie vám i vašemu domovu.

Zdroje: en.wikipedia.org, ireceptar.cz, friendsofoakgrovecemetery.org