Externí autor 27. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Hvězda telenovely Rosalinda, venezuelský herec Fernando Carrillo, doslova šokoval své fanoušky proměnou. Muž, který kdysi rozdával srdcervoucí pohledy po boku Rosalindy, dnes vypadá úplně jinak.

V 58 letech vyměnil image romantického milovníka za drsný vzhled potetovaného bouráka. Na sociálních sítích se pochlubil svým novým já a fanoušky uvedl do varu. „Život je o změnách a já se nebojím být sám sebou,“ prozradil Fernando Carrillo, když na svém Instagramu zveřejnil sérii fotografií, na kterých předvádí své vypracované tělo pokryté tetováním. Herec, kterého si diváci pamatují především jako něžného Fernanda Josého z legendární telenovely Rosalinda, prošel radikální proměnou.

Tetování jako příběh

A zatímco v době natáčení Rosalindy v roce 1999 okouzloval divačky svým uhlazeným vzhledem a romantickým šarmem, dnes by ho mnozí možná ani nepoznali. „Vždycky jsem věřil, že člověk se má vyvíjet. Nechci zůstat uvězněný v jedné roli nebo vzhledu navždy,“ vysvětluje svou proměnu.

Jeho tělo nyní zdobí výrazná tetování, která pokrývají značnou část hrudi i paží. „Každé z nich má svůj příběh a význam. Není to jen dekorace, ale vyjádření mého života a hodnot,“ vysvětluje Carrillo. K tomu si nechal udělat piercing v uchu i nad horním rtem. Nejvýraznější změnou jsou ale jeho vlasy – tmavou kštici vyměnil za platinově šedý odstín, který mu dodává rebelský nádech.

„Mnoho lidí se mě ptá, proč taková změna. Odpověď je jednoduchá – protože můžu a chci. V mém věku už nepotřebuji nikomu nic dokazovat,“ říká s úsměvem.

Thalía se nemění

Zajímavý kontrast představuje jeho bývalá kolegyně z Rosalindy, mexická herečka a zpěvačka Thalía (53), která si naopak zachovává svůj charakteristický vzhled. Ve svém věku vypadá prakticky stejně jako v době natáčení populární telenovely. „S Thalíou jsme každý jiný. Ona je úžasná taková, jaká je, a já jdu svou vlastní cestou,“ komentuje Carrillo.

Fernando ale svou proměnu nebere jako útěk od minulosti. „Rosalinda byla krásná kapitola mého života a jsem za ni vděčný. Ale život jde dál a já s ním,“ vysvětluje herec, který kromě změny vzhledu věnuje značnou pozornost i své fyzické kondici.

Ve fitcentru tráví pravidelně několik hodin týdně, což je na jeho vypracované postavě znát. „Sport je součástí mého života už mnoho let. Není to jen o vzhledu, ale především o zdraví a energii,“ přiznává. „Každé ráno začínám cvičením. Je to můj způsob, jak zůstat mladý duchem i tělem.“

Na otázku, co by na jeho současný vzhled řekla Thalía, odpovídá s typickým latinskoamerickým temperamentem: „Myslím, že by byla překvapená, ale určitě by ocenila, že zůstávám věrný sám sobě. V telenovele jsme hlásali pravou lásku, a to znamená i lásku k sobě samému.“

Nová kapitola

Carrillo se netají tím, že změna vzhledu mu přinesla i novou energii do života. „Někteří lidé v mém věku se bojí změn. Já je vítám s otevřenou náručí. Každá změna je příležitost růst a objevovat nové stránky sebe sama,“ tvrdí. A jak na něj reagují fanynky? Některé truchlí po romantickém idolu z telenovely, jiné jeho odvahu obdivují. „Dostávám denně stovky zpráv. Některé jsou plné nostalgie, jiné podpory. Vážím si všech, protože všem se zavděčit nemůžu,“ říká.

„To nejdůležitější je zůstat autentický. Ať už vypadám jakkoli, uvnitř jsem stále ten stejný Fernando, který věří v lásku a dobro,“ dodává s úsměvem. A co vy? Poznali byste v potetovaném muži se šedivými vlasy někdejšího idola? Je vám bližší jeho současná podoba drsného frajera?

Zdroje: novinky.zoznam.sk, www.postavy.cz