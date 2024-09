Stále pohledná herečka v srpnu oslavila 74. narozeniny. Růžu Nejedlovou si zahrála v komedii Fešák Hubert, je ale především herečkou erotických, akčních a hororových filmů. V 80. letech se proslavila pod několika jmény zejména v Itálii, osudovým mužem a celoživotní láskou se jí stal známý hudebník…

Do Itálie

Naši filmoví diváci ji naposledy mohli vidět jako Puppu v komedii Líbáš jako ďábel (2012), v Itálii, kde se stala hvězdou, pak v hororovém thrilleru Kořeny zla z roku 2006. Nejenže se nebála odhalit své tělo, a byla proto obsazována do erotických filmů, zahrála si ve dvou desítkách hororových klasik 80. let, z nichž u nás jsou nejspíš známé Rozparovač z New Yorku nebo Antropofág, a stala se známou i ve světě.

V titulcích se její jméno objevovalo v několika podobách, nejznámější je jako Zora Kerowa či Zora Keer. Její jméno zní Zora Ulla Keslerová, je slovenské národnosti, ale narodila se v Praze 11. srpna 1950. Svou hereckou kariéru začala v dívčím revuálním triu jako tanečnice a zpěvačka. Když jí bylo osmnáct, odjela s ním na pozvání italské agentury do Říma, který, aniž tenkrát tušila, se stal jejím druhým domovem.

Později se dala na fotomodeling, objevovala se na předních stránkách módních časopisů a její popularita ji dovedla k filmu. Svou první filmovou šanci dostala v šestadvaceti letech v malé roličce číšnice, o dva roky později už měla hlavní roli v thrilleru, příbězích o sexu, násilí a útěku z ženské věznice, a následně ve snímku překládaném Americká horečka.

Doma byla její první filmovou rolí postava svobodné matky Báry Saklové, do které se v psychologickém dramatu Juraje Herze Křehké vztahy (1979) zamiluje hlavní hrdina Tadeáš Falk (Vladimír Kratina). Pak následovala jedna role za druhou především v Itálii, menší získala i doma. To jsme však rok přeskočili.

Láska naživo

Jelikož nebyla emigrantka, mohla se domů vracet, a tak Zora Ulla v roce 1978 poznala na večírku známého hudebníka Petra Hapku, autora hudby k výše zmíněnému filmu. Ten ji seznámil s režisérem Herzem, který jí dal ve svém filmu roli Báry, a díky tomu se dostala i na naše plátna. Lásku na první pohled bez dlouhého otálení Petr a Ulla zpečetili manželským slibem. Když otěhotněla, rozhodla se rodit v Itálii. Po dlouhém, těžkém a vyčerpávajícím porodu přivedla na svět syna, který žil jen pár minut, protože, dle jejího mínění, to bylo na císařský řez a tamní lékaři na to nebyli připraveni. Naprosto zdrcená musela vyhledat pomoc psychologa.

Jejich druhé dítě, dnes známá zpěvačka Petra Hapková, se jim narodila 13. září 1982 v Římě. Hudebník a skladatel, jak je známo, byl bohém, navzdory tomu, že měl rodinu, žil si svým svobodným životem, a navzdory velké lásce mu jedna žena nestačila. Ulla, která měla jiné představy o manželství, se s ním v roce 1997 rozvedla, a to i přesto, že ho milovala. S dcerou se usadila v Itálii.

close info YouTube / YouTube zoom_in Paní Zora Ulla na svou hereckou kariéru už jen vzpomíná

Poslední léta Hapkova (†2014) života se usmířili a stali se z nich přátelé. Když onemocněl Alzheimerovou chorobou, stále častěji ho navštěvovala a to až do jeho posledních dnů, i když ji už nepoznával. Jeho odchod těžce nesla a musela vyhledat pomoc odborníků. Někdy v té době se rozloučila s i filmem. Dnes si užívá rodiny a je babičkou vnučky Lei Francesci.

Zdroje: www.lifee.cz, www.tvguru.cz, en.wikipedia.org, www.csfd.cz