Tohle není Photoshop: Jezero v Antarktidě se zbarvilo do neuvěřitelného odstínu

Jezírko na ostrůvku Humble Island u Antarktidy způsobilo velký rozruch. Zdánlivě bez příčiny se zabarvilo do odstínu světlých fialek. Podivný úkaz zmátl veřejnost i vědce a vyvolal „twitterovou“ senzaci.

Příběh fialkového jezírka aneb proč se změnila jeho barva

Twitterový příběh jezírka začíná terénním výzkumem doktoranda z Fakulty biologických věd Washingtonské státní univerzity S. Hotalinga. Ten si sbírá poznatky pro svou studii o bezkřídlém pakomárovi Belgica antarctica. Je to jediný druh hmyzu, který žije na pobřeží Antarktidy, a který se nikde jinde nevyskytuje. Na malém skalnatém ostrůvku Humble Island u pobřeží Antarktidy poblíž stanice Palmer objeví mělké jezírko, které přes noc změní svou barvu – z modré na fialkovou. Kvůli zaměření své vědecké práce nemá povolení pro odběr vzorků vody, ostatně to ani není cílem jeho výzkumu. Obrátí se proto na vědecké kolegy prostřednictvím Twitteru s otázkou, co by mohlo být příčinou tak náhlé změny zbarvení. A vědci reagují…

Otázky, odpovědi, živá diskuze

Je nutno podotknout, že je ostrov Humble Island domovem několika druhů tučňáků. Hotaling na Twitteru úvodem uvedl, že se domnívá, že fialové zbarvení způsobili tučňáci svým „vstupem“ do jezírka. Co konkrétně měl tím vstupem na mysli, neupřesnil. Samozřejmě vědci bez vzorků vody a z jedné fotky mohli jen odhadovat.

Mikrobiolog M. Madigan napsal, že zbarvení způsobily fialové bakterie, které neprodukují kyslík. „Vsadil bych si na květ způsobený fialovými bakteriemi. Pokud není cítit H₂S (sirovodík, zápach po zkažených vejcích), pak to jsou organismy, které pro růst využívají světla jako zdroje energie a organické hmoty jako zdroje uhlíku.“ K němu se přidali i jiní s tím, že jde pravděpodobně o mikrobiální květ. Hotaling odpověděl, že jezírko takto nesmrdí, alespoň pokud to mohl on a jeho tým posoudit, vzhledem k jinému „příšernému“ pachu linoucího se z nedaleké kolonie rypoušů sloních.

Bakterie přírodními malíři

Mořský ekolog S. Amalfitano napsal, že jde o „oportunistické extrémní mikrobiální malíře vody“, jako jsou psychrofilní purpurové bakterie, které se běžně vyskytují v Antarktidě. Uvedl příklady přírodních barevných katalyzátorů jako Halobacterium halobium, Dunaliella salina nebo Rhodocylcus purpureus. To je vskutku informace pro vědce. Pro „obyčejného“ člověka je jednodušší vysvětlení. V Antarktidě se vyskytují mikroby a bakterie, které barví vodu, sníh i led různými barvami. Možná i „Hostlingovo“ jezírko. Ale s určitostí se to neví.

Nicméně, ať je příčina zbarvení jezírka na ostrově Humble jakákoli, dle Hostlinga jsou sociální sítě výborným pomocníkem sdělování vědeckých informací. „Twitter je úžasný! Toto bylo skvělým příkladem. Viděli jsme něco báječné. Sdílel jsem fotku a všichni jsme se dozvěděli spoustu nových vědeckých poznatků,“ napsal kromě jiného. „Sdílím to hlavně v naději, že další lidé rozvinou výzkum nebo spolupráci, aby na něm a podobných stanovištích mohli v budoucnu pracovat!“ dodal genomový biolog.

