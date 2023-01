Ne všechno, co spatří naše oči, je následně pochopeno také naší hlavou. Příkladem jsou i podivné fialové koule. Objevili je manželé uprostřed pouště a vědci vůbec netuší, co jsou zač.

A tak je možné, že existuje další záhada, která zatím nemá řešení. Co připomínají vám?

Manželé našli v poušti podivné fialové koule

Asi se není čemu divit. Země nejsme jen my, ale také nejrůznější "věci", které neznáme a můžeme se u nich jen domnívat, co že jsme to vlastně objevili. Příkladem jsou i podivné fialové koule. Přesně takové totiž objevili manželé během svého výletu do pouště.

Nutno podotknout, že když se manželé, původem z Tusconu, vydali na výlet do pouště, neměli sebemenší tušení, že by tam mohli objevit něco, co následně skutečně objevili. Ba co víc, nenašli jen jednu kouli. V poušti jich totiž byly tisíce.

Koule jsou velkou záhadou, už proto, že díky svému nemalému počtu vytváří jakýsi vlastní ráj levandulového zbarvení. Uprostřed pouště tak stojí něco, co nikdo předtím nikdy neviděl.

Jenže jak už to bývá, jakmile se do té či oné záhady zapojí média, všichni najednou pak touží po tom, aby ta či ona záhada byla rozluštěna. Stejně tomu bylo i v případě těchto "fialových koulí". Dokonce o to víc, když ani sami vědci nevěděli, co mohou být skutečně zač.

Stalo se tak na obyčejné procházce. Manželé Vargasovi se procházeli a jen tak si fotili okolní svět. Přece jen, zážitky a vzpomínky jsou to, co vám nikdy nikdo nevezme. V tom však Geradine Vargasová spatřila něco, co její zrak naprosto uchvátilo: "Prostě se to na slunci tak krásně třpytilo, že jsem nebyla schopná přestat se dívat."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Netrvalo dlouho a tento příběh o čemsi "fialovém a třpytivém" doslova přes noc obletěl svět. Geradine totiž oslovila místní televizní a zpravodajskou stanici, zdali by ji s rozluštěním záhady přece jen nepomohla. „Je to prostě jedna z těch věcí, které jste nikdy předtím neviděli. Některé koule byly vodové a jiné průsvitné. Byly dokonale izolované od zbytku pouštního terénu. Poslali jsme e-mail naší kamarádce, která je zooložka, ale ta o tom nevěděla,' řekla Gerardine reportérům KGUN-9.' Chci říct, nezdálo se, že by poznala, co to je."

Zpravodajská stanice KGUN, sídlící v Tuscanu, ani na okamžik nezaváhala. Asi tušila, že přesně taková zpráva přinese kýžený efekt. KGUN vyslala svého renomovaného zpravodaje, aby se na celou záhadu podíval zblízka.

A šel na to hezky od "podlahy". Reportér totiž nehledal jehlu v kupce sen, oslovil rovnou znalce na slovo vzatého: Místního botanika. Právě toho se zeptal, zda by nevěděl, co jsou fialové třpytivé koule, které manželé Vargasovi objevili na své procházce, vlastně zač.

Botanik, znalý přírody a rostlin, řekl, že by mohlo jít o jakousi plíseň, způsobenou slizem či jakousi kvasinkovou houbou. Takové druhy hub jsou totiž schopné produkovat rosol určité barvy, kterým pak pokryjí poměrně velkou plochu.

Přesná analýza toho, co manželé Vargasovi na procházce spatřili, však zatím i nadále zůstává záhadou.

