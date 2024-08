Externí autor 23. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený český herc Filip Blažek, kterého diváci mají v paměti hlavně jako pohádkového prince, má jednu princeznu i doma. Vlastně dvě. Jedna je jeho manželka, ta druhá pak jeho dcera Johana. Z malé holčičky vyrostla vskutku krásná mladá dáma.

Nabízí se, aby si herec Filip Blažek pořídil nějakou efektivní zbraň na odhánění nápadníků. Dnes devatenáctiletá Johana totiž už dávno není malá holčička, ale vskutku pohledná krasavice, za kterou se na ulici zajisté otočí nejeden pán. Ostatně krásu měla po kom zdědit.

Blažek má s manželkou Jolanou, která je Makedonka, dvě dcery. Mladší Filipu a starší Johanu. Jolana Blažková je pravým opakem jeho předchozí ženy Lucie Benešové, se kterou má herec syna Luciána. Jolana se narozdíl od expartnerky svého manžela Benešové s přibývajícím věkem nevyhýbá plastickým operacím.

Temperamentní Makedonka si na svém vzhledu velice zakládá. V minulosti již podstoupila chirurgické zákroky, kdy jí lékaři vylepšili břicho i prsa, stejně jako oční víčka. Možná i díky tomu vypadá ve svých čtyřiačtyřiceti letech jako čerstvá třicátnice.

Mediální válka Veroniky Arichtevy a Jolany Blažkové

Není tomu tak dlouho, kdy se kolem plastických zákroků točila také kauza, kde si Blažková vzala na paškál prsa herečky Veroniky Arichtevy. Nevšimla si, že herečce píše ze svého profesionálního účtu a velmi nevybraným způsobem se jala komentovat podle jejího názoru Arichtevy povislý hrudník.

Byl z toho skandál jako hrom, Blažková se zprvu snažila celou věc zamluvit, nicméně posléze se Arichtevě omluvila. Média se toho ovšem chytla, a tak nebylo snad dne, kdy by se o sváru těchto dvou někde něco nenapsalo. Široká veřejnost samozřejmě stála na straně Veroniky Arichtevy.

Ačkoliv má za sebou Blažková nějaké ty úpravy, nic to nemění na tom, že je to doopravdy krásná žena. Její dcera Johana zatím nic takového nepodstoupila, ostatně k tomu není důvod.

Je vidno, že se maminka ráda pochlubí tím, jaké pěkné dcery má, a tak jsme docela nedávno mohli obdivovat krásnou postavu dnes již dospělé Johany. Na svou sociální síť umístila Jolana dvě fotografie, kde její dcera pózuje u palmy a na druhé je společně s maminkou.

Johana má dobré předpoklady stát se modelkou

Skoro by si až jeden řekl, že jsou na fotce sestry, tak moc to oběma dámám sluší. Ostatně na fotce z bazénu sestry skutečně jsou, vpravo dole je totiž i malá Filipa. Té sice nevidíme do tváře, protože má na hlavě kšiltovku, ovšem není pochyb, že již za pár let budeme moci obdivovat krásu i této dívky.

Jak totiž můžeme být svědky v Johanině případu, do vínku dostaly po mamince skutečně půvabu hojně naděleno. Mladá Johana by hned mohla naběhnout na přehlídková mola, což se prý údajně také chystá. Figuru na to rozhodně má a herectví ji údajně moc neláká.

Blažek z krásy své dcery odvařený není

Jediný, kdo z toho prý úplně tak na větvi není je právě její otec Filip Blažek. Ve dceři, ačkoliv tento rok již maturovala, vidí stále tu svou malou holčičku a ze svého otcovského postavení má o ni přirozený strach.

Ostatně ten má oprávněně, protože jak jsme již výše několikrát zmínili, z Johany Blažková je skutečně krásná mladá dáma, a tak by nebylo divu, kdyby se u Blažkových doma pod nátlakem nápadníků dveře netrhly.

