Devatenáctiletý, tehdy s dlouhými vlnitými vlasy, si svou první velkou filmovou rolí chasníka Matěje v pohádce Nesmrtelná teta získal nejedno dívčí srdce. Ani v padesáti neztratil nic ze svého charisma ani obdiv žen. Naopak. On své srdce dal jedné princezně, točí se jen kolem „svých ženských“.

S vlasy i bez nich

Nesmírně charismatický Filip Blažek (21. srpna 1973) patří mezi naše vynikající divadelní i filmové herce, je i skvělým dabérem. Z mladíčka s dlouhými vlasy vyrostl v pohledného zralého muže, kterého známe nejen z filmů, ale mnoha u diváků oblíbených seriálů, třeba jako kapitána Toma Vlčka z Policajtů z centra, vyšetřoval trestné činy coby kapitán Martin Pražák v Případech 1. oddělení. Z těch posledních to jsou rodinné jako Krejzovi či Černé vdovy.

close info YouTube / YouTube zoom_in Rozvedeného Filipa Holase hraje v seriálové komedie Jedna rodina

Pokud jde o pohádky, ztvárnil postavu komediantského mládence Vendelína, který se zamiluje do Perlové panny. O ruku jiné krásné panny ze starobylého hradu bojuje jako třetí rytíř v O třech rytířích, krásné panně a lněné kytli.

Také krásně zpívá. Možná si vybavíte nádherný duet s Lucií Vondráčkovou Hej lásko velká. S Monikou Absolonovou hraje a zpívá ve hře Duety ve Studiu DVA divadle.

Duet s Lucií Vondáčkovou si můžete poslechnout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Láska velká

Jako mladý žil Filip Blažek s o rok mladší herečkou Lucií Benešovou. Vídat je můžeme spolu můžeme v seriálu Slunečná. Velká láska jim ale nevydržela, prý proto, že byli příliš mladí. Mají spolu dnes sedmadvacetiletého syna Luciána. Po tříletém manželství přivedla jeho žena Anežka letos na jaře holčičku Inés. Nadšená je nejen jako babička paní Lucie, neméně šťastný je i dědeček Filip a oba se na své nové životní role těší.

V pohádkách usiloval o ruku princezen, srdce jedné si dobyl i v životě. Lásku a štěstí našel u o deset let mladší kosmetičky a manikérky…

Paní Blažková

Krásku Jolanu s dlouhými blonďatými kudrny herec poznal před třiadvaceti lety na společenské akci. Je původem z Makedonie a je prý velmi temperamentní. Hýčká si ji jako princeznu, dopřává jí krásné dovolené v zahraničních destinacích, zaplatil jí plastiku břicha. Paní Jolana se prý vzhlédla v estetických úpravách. Ta se týkala i poprsí a nijak se tím netají.

Také pro Jolanu je Filip tím pravým princem a nesmírně si ho váží. Je prý úžasný člověk, manžel, ale také táta. Mají spolu dvě krásné dcery. Devatenáctiletou Johanu a osmiletou Filippu. I ty jsou pro tatínka princezničky a pro rodinu by udělal úplně všechno. On nijak nepopírá, že ho ty jeho holky mají omotaného kolem prstu, ač my ho známe v rolích drsňáků.

Nejen pro paní Jolanu, pro oba jsou zdravé dcery, šťastný vztah a láska tím pravým pokladem. K němu před pěti lety po osmnáctiletém soužití přibyly dva šperky – manželské prstýnky, které si vyměnili na zámku Jánský vrch v Rychlebských horách poté, co ji její rytíř rok před tím požádal u známé římské fontány Di Trevi o ruku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Půvabná paní Jolana, paní Blažková

Nezbývá než popřát celé rodině, ať jim láska a pohoda vydrží a nejmenší princezničku si užívají.

Zdroje: medium.seznam.cz, zeny.iprima.cz, sedmicka.tyden.cz, www.super.cz