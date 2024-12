Externí autor 11. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Jiří Korn (75) je český muzikálový a popový zpěvák, který má sice před sebou osmdesátku, ale stále hýří neskutečným elánem a energií. Ve svém životě potkal tři osudové ženy a zplodil dva potomky. Jeho syn Filip trpí autismem, ale mají s tátou skvělý vztah a jsou si podobní jako vejce vejci.

3 osudové ženy Jiřího Korna

Jiří Korn potkal ve svém životě tři osudové ženy, přičemž do třetice všeho dobrého to byla ta pravá. Poprvé se ženil v v roce 1972 v pouhých třiadvaceti letech. Vzhledem k tomu, že byli oba dva velmi mladí, tak se po čase manželství s Hankou rozpadlo. V současné době zpěvákova první žena již nežije.

O několik let později poznal nádhernou modelku Kateřinu Markovou, do které se doslova bláznivě zamiloval. Říká se, že se do ní zamiloval na první pohled a jejich vztah byl velmi intenzivní. Seznámili se v roce 1987, kdy Kateřina dostala od Korna nabídku, aby se svým dívčím triem KLM vystupovali v jeho silvestrovské show.

„Mělo to docela úspěch, takže ta spolupráce pokračovala a my dostávaly od Jirky další nabídky. Pak jsem ale dostala laso od modelingové agentury v Rakousku, tak jsem odjela do zahraničí. S Jirkou jsme tehdy byli jen kamarádi a přerušili spolupráci. Vrátila jsem se v listopadu 1989, na Vánoce jsme se setkali a už spolu zůstali," zavzpomínala Kateřina v rozhovoru pro Prima Ženy.

Kateřina ke svému manželovi vzhlížela, dokonce se jí líbil i jeho ryze pedantský přístup k úklidu. „Čistota je dobrá vlastnost a vypovídá to o charakteru člověka. Skoro denně si na Jirku při nějaké příležitosti vzpomenu. Co by na to řekl, jak by tohle uklidil. Že dneska nemám vyluxované auto, je nade mnou celoživotní prst," dodala.

Syn Filip trpí autismem

Kateřina a Jiří se brali v roce 1992. Jako první přišel na svět syn Filip, kterého rodiče nadevše milují. Jakmile byla Kateřina podruhé těhotná a čekala dceru Kristýnu, tak se zjistilo, že jejich syn je vážně nemocný. Bohužel mu byla diagnostikována dětská mozková obrna a autismus. I přesto, že se jejich manželství rozpadlo, tak jako rodiče fungují na výbornou.

„Já jsem také zůstala s dětmi sama, když jsem se rozešla se svým manželem, ale dovedli jsme se domluvit. A i když už jsme nebyli spolu, měla jsem s dětmi v něm vždycky oporu. Rozhodně nejsem ten případ, který by si na něj mohl stěžovat," řekla Kornová pro Blesk.cz.

Dcera Kristýna zdědila půvab po mamince Kateřině, dotáhla to až Národního divadla a před rokem se jí narodila dcera Izabela. Ze svých rodičů tak udělala babičku a dědečka. Filip po otci zdědil lásku k hudbě a jsou si podobní jako vejce vejci. Mají spolu výborný vztah a čas od času spolu vyrazí do společnosti.

Hudba je pro Filipa i jakousi formou terapie a velmi mu pomáhá. „Doma má spoustu klávesových nástrojů, má didžeridu, což je taková australská fujara, vydlabaný kmen, a na tu rád fouká. Vlastní i harmoniku, rád hraje na bubínky. Je muzikální, má rád různé zvuky, třeba troubení vlaku, lodí, fascinují ho stroje. Má doma encyklopedie a zabývá se tím," řekla pro Aha! Kornová.

Do třetice všeho dobrého

Kateřina Kornová ale přiznává, že ne vždy bylo vše růžové, ale nakonec společnými silami vše zvládli. „Za tu dobu jsme spolu hodně prožili, prošli různými obdobími, kdy to po zdravotní stránce bylo nahoru a dolů. Ale musím říct, že mi dělá radost, jaký je. Je to hodně citlivá duše,“ vysvětlila.

„S Jirkou máme dnes opravdu pěkný vztah, který jsme udrželi kvůli dětem. Za ta léta se to jen potvrdilo,“ dodala Kornová. Jiří Korn se do třetice všeho dobrého oženil s o 25 let mladší Renatou, která má skvělý vztah k jeho dětem, což potvrdila i Kateřina Kornová. „Ona je úžasná, hlavně k Filipovi, za což jsem moc ráda," pěla na ni chválu Kornová.

Zdroje: Prima Ženy, Blesk.cz, Medium.seznam.cz