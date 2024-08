Externí autor 13. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Filip Kratochvíl je jediným synem zpěvačky Lucie Bílé. Již dávno to ovšem není ten malý roztomilý klučík, Kratochvíl v březnu oslavil už devětadvacáté narozeniny a nutno podotknout, že z něj vyrostl skutečný fešák. Navíc je už zpátky ze zahraničí, tudíž zoubky si můžou brousit i místní slečny.

Několikanásobná zlatá slavice a oblíbená zpěvačka Lucie Bílá má syna Filipa s bývalým partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Ačkoliv spolu tehdy hrdličky vrkaly několik let, jejich vztah nakonec neskončil dobře. Kratochvíl se totiž zamiloval do modelky Pavlíny Baburkové, někdejší Miss Československa, a svou tehdy současnou partnerku Lucii opustil.

Bílou Kratochvíl opustil kvůli modelce

„Já jsem tvor polygamní. Ale když začne být člověk unavený a jiskra přeskočí...,“ přiznal producent ve své knize Petr Kratochvíl aneb Žil jsem s Lucií Bílou. Jeho slova potvrdil i blízký přítel obou dvou bývalých partnerů Ondřej Soukup. „Já tomu říkám kvartální sukničkář. Zkrátka je věrný a pak si to se vším všudy vynahradí,"“dodává skladatel.

„Jsem hrdá na to, že mám s Petrem syna, a to, že se rozhodl pro jiný život, musím respektovat. Nezbývá mi než to jen přijmout a přát si, že Filípka spolu v rámci daných možností vychováme,“ přišla tehdy se svým prohlášením opuštěná slavice, která se dokonce musela odstěhovat ze společné vily v Jevanech, protože si to Baburková zkrátka umanula.

Z chlapce mezitím vyrůstal pohledný mladý muž. A když se v sedmnácti letech rozcházel s přítelkyní Karolínou, jeho maminka Lucie to velmi prožívala. Dívku si totiž velmi oblíbila. „Byla bych šťastná a moc bych to Filipovi přála, aby jim to spolu vydrželo,“ vyslovila přání zpěvačka, které už však nemělo žádnou váhu.

„Ano, rozešli jsme se. Nemá cenu to zatloukat,“ prozradila Blesku tehdy Karolína, načež rozchod potvrdil i samotný Filip Kratochvíl. „S Kájou to bylo super, ale neměli jsme na sebe čas, tak jsme se rozhodli, že budeme jen kamarádi. Furt spolu vycházíme, jen už ne jako partneři,“ konstatoval pro výše zmíněný web zpěvaččin syn.

Na studia se Filip vydal do zahraničí, předtím ale zamířil do Písku, kde vystudoval tamní filmařskou školu. Tři roky nicméně žil ve francouzské hlavní metropoli Paříži, ze které se před pár lety vrátil.

Pro Bílou je to jeden z nedůležitějších lidí v životě

Lucie Bílá totiž v tu dobu otevírala své vlastní divadlo a její syn u toho nemohl chybět. Dokonce jí s celým projektem i pomáhal. Bílá tedy může být na svého syna skutečně pyšná, což také je a veřejně to i prohlašuje. Pro zpěvačku je to jeden z nedůležitějších lidí v jejím životě.

„Pracuje se mnou v divadle, zkusil si několik oborů. Mám ho doma, hraji si zase na tu správnou mámu, která nosí svačiny, obědy a hlídá, jestli si vzal všechno do práce, anebo jestli včas vstal,“ prozradila Lucie Bílá v rozhovoru pro pořad Showtime na CNN Prima NEWS. Byla by také ráda, kdyby po ní jednou celou věc převzal.

A proto, že má Filip vystudovanou filmařskou školu, není tedy překvapením, že pro mnohé umělce natáčí videoklipy. Své maminky nevyjímaje. Skvěle vychází také s jejím současným partnerem, kterým je již devět let Radek Filipi.

Zdroje: blesk.cz, ahaonline.cz, zeny.iprima.cz