Lucie Bílá má jediného potomka, a tím je její syn Filip Kratochvíl, kterého má se svým bývalým manželem Petrem Kratochvílem. Ačkoliv ona sama v životě štěstí na muže neměla, její syn jí byl vždy oporou a jak to tak vypadá, snad se nakonec dočkala i ona. Vedle Radka Filipiho totiž jen září.

Syn Lucie Bílé, Filip Kratochvíl už dávno není ten malý roztomilý klučík, kterého jsme byli zvyklí po jejím boku vídat. Zatímco se věnoval studiu nejdříve v jihočeském Písku, aby posléze zamířil do Paříže, stal se z něj skutečně pohledný mládenec. Toho si samozřejmě všimly i četné mladé dámy, jedné se dokonce podařilo ho ulovit.

Lucie Bílá byla z Karolíny nadšená

Kratochvíl byl ještě teenager, když se poprvé zamiloval. Jeho láskou se stala Karolína, kterou neváhal ani představit svojí mamince. Svou lásku, kterou potkal v létě roku 2011 brával i na hudební události jako přímé přenosy show Česko Slovensko má talent a nebo na muzikál Carmen, kde měla hlavní roli jeho maminka.

Lucie Bílá byla z přítelkyně svého milovaného syna doslova nadšená. „Je to krásná, milá slečna, citlivá a skromná, a já z ní mám opravdu radost. Moc bych Filipovi přála, aby mu to co nejdéle vydrželo," nemohla si Karolínu vynachválit populární zpěvačka.

Páreček spolu randil necelý rok. Veřejnost se o jejich rozchodu dozvěděla díky v té době ještě velmi používaném Facebooku a jeho nastavení statusů “zadaný/á” nebo “nezadaný/á”. Právě to se jednoho dne u Karolíny změnilo, a tak bylo jasno, že se hrdličky rozešly.

„Ano, rozešli jsme se. Nemá cenu to zatloukat,“ uvedla před lety čerstvě single Karolína. Novinku záhy potvrdil i sám Kratochvíl. „S Kájou to bylo super, ale neměli jsme na sebe čas, tak jsme se rozhodli, že budeme jen kamarádi. Furt spolu vycházíme, jen už ne jako partneři,“ doplnil svou ex přítelkyni syn Lucie Bílé.

Není pochyb, že tato skutečnost zasáhla právě i samotnou zlatou slavici. Ta si Karolínu velmi oblíbila, a navíc je pro ni její syn úplně vším na světě. Je tím nejdůležitějším mužem, protože ti její ji v životě už dost zklamali. Právě s jeho otcem Petrem Kratochvílem se toho dost natrápila. Milovník krásných žen ji tehdy opustil kvůli modelce Pavlíně Baburkové.

„Jsem hrdá na to, že mám s Petrem syna, a to, že se rozhodl pro jiný život, musím respektovat. Nezbývá mi než to jen přijmout a přát si, že Filípka spolu v rámci daných možností vychováme,“ prohlásila tehdy čerstvě po tom, co se její rozchod stal věcí veřejnou.

Našla zlatá slavice konečně toho pravého?

Momentálně je ovšem zpěvačka nesmírně šťastná po boku Radka Filipiho a je zřejmé, že i její synek jí dělá velkou radost. „Pracuje se mnou v divadle, zkusil si několik oborů. Mám ho doma, hraji si zase na tu správnou mámu, která nosí svačiny, obědy a hlídá, jestli si vzal všechno do práce, anebo jestli včas vstal,“ září štěstím oblíbená zpěvačka.

Filip Kratochvíl totiž v Písku vystudoval filmovou školu, a tak k umění rozhodně nemá daleko. Momentálně se živí tedy natáčením videoklipů pro různé umělce, a to včetně své maminky.

