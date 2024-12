Externí autor 2. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Jedna z nejvíce oblíbených českých zpěvaček, Lenka Filipová, oslavila letos sedmdesáté narozeniny. Půvabná zpěvačka ovšem vypadá, jakoby našla lék na stárnutí. Mnohdy si ji dokonce pletou s její dcerou Lenny. Krásná kudrnatá blondýnka podědila po matce nejen vzhled, ale i hudební sluch.

Lenka Filipová a její dcera patří k nejoblíbenějším zpěvačkám v České republice. Společně dokonce nahrály píseň Samotní nejsme nic. Do jejich hudební rodiny už tak trochu patří i hudebník Marpo. S půvabnou Lenny randí už několik let.

Krásné zpěvačky

Vizuální podobností Lenky Filipové a její dcery si všímají i ostatní lidé. „Musím říct, že můj osvětlovač Kamil, když svítí mě a mamku, říká, že jsme na pódiu úplně stejné. Myslím, že jednak je tam fyzická podoba, ale z hlediska minulosti také jistá propojenost s cizinou," přiznává Lenny pár věcí, které má se svou matkou společné.

Lenny vydává především písně v angličtině, její matka zase slavila velký úspěch s písní, která vznikla ve Francii. Hit Zamilovaná z pera francouzského zpěváka Francise Cabrela zná snad každý. „Máma má svůj frankofonní trh, já zase ten anglický. Tam vidím společnou cestu, která se protíná," přiznala otevřeně Lenny, která získala minulý rok prestižní hudební ocenění Anděl.

Lenka Filipová jako zkušená zpěvačka svou dceru důrazně informovala o nástrahách tohoto povolání. „Není to úplně varování, jsou to spíše rady, které se s postupem času mění – dle příležitosti. Co platí jako taková univerzální rada pro muziku, je to, že to není jen zábava, sluníčko a duha. Je to opravdu tvrdá makačka a také byznys. Člověk se na to musí připravit i v tomto směru," řekla otevřeně třicetiletá zpěvačka.

„Jdeme hudebně každá jinou cestou, ale vzájemně se podporujeme a velmi si rozumíme v tom, co která v muzice chceme a kam míříme. Dcera říká, že se překvapivě nacházím stále v nových muzikantských polohách,“ nastínila jejich vztahy Filipová pro iDnes.cz.

Pro obě populární zpěvačky jsou typické jejich blond kudrnaté vlasy. Mimo to se obě pyšní i drobnou postavou, bezchybnou pletí a krásným úsměvem. Lenny je zkrátka mladší kopií své matky.

„Myslím, že po té ženské linii z máminy strany jsou tam po babičce kudrnaté vlasy a po mámě mám oči. Ale kdo zná mého tátu, tak ví, že i v tomto směru jsou geny hodně protkané," upřesnila Lenny.

Krutý rozvod

Životním partnerem Lenky Filipové byl o dva roky starší architekt Boris Drbal. Společně vychovávali právě dceru Lenny. Manželé měli mezi sebou velmi zajímavou dohodu. Před svatbou se domluvili, že se Boris bude držet mimo dění showbyznysu. Ve společnosti se tak společně nikdy neukazovali.

Jejich manželství se rozpadlo po čtyřiatřiceti letech. Filipová rozvod nesla velmi těžce. Podepsal se na jejím zdravotním stavu. Bojovala s vážným selháním imunity a na nějakou dobu musela přerušit svoji hudební kariéru.

Osudová láska

Lenny tvoří už několik let pár se známým hudebníkem Marpem. Jiskra mezi nimi přeskočila až v dospělosti, znají se ovšem už od dětství. „To je taková trošku pedofilní historka. Já jsem ji měl hlídat, když jí bylo devět. Já jsem to nějak odmítl, bylo mi 18. Nechtělo se mi ve svým gangster věku. Neříkal jsem si, že si na ni počkám, ale dopadlo to tak,“ řekl otevřeně Marpo v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Začátek vztahu Lenny a Marpa byl ostře sledován. Zpěvák veřejnosti oznámil, že opouští po osmnácti letech svou manželku a děti.

Zdroje: Lifee, iDnes.cz, 7 pádů Honzy Dědka