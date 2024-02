Jasmína Maurerová 18. 2. 2024 7:44 clock 4 minuty gallery

Když přišel do kin film režiséra Víta Olmera Bony a klid, bylo ještě lehce před revolucí. Snímek způsobil značné pozdvižení. Na svou dobu drzý a neotřelý film se okamžitě vyhoupnul na přední místa návštěvnosti. Je tomu už přes třicet let a tváře hlavních hrdinů se změnily. Poznali byste je?

Bony a klid se nebál veřejně ukázat to, o čem se nemluvilo. Nebo mluvilo, ale ne nahlas. Provázanost podsvětí s policií a soudy diváky natáhla do kin a ze snímku se stal kasovní trhák. Nemálo k tomu určitě přispěl i scenárista Radek John, který zde zúročil své bohaté reportérské zkušenosti.

Cesta filmu Bony a klid ale nebyla tak jednoznačná. Snímek stihlo to samé, co většinu kontroverzních příběhů, a tak okamžitě putoval do trezoru. Soudruhy ale dostihlo právě ono podsvětí. K filmu se dostal jeden z velkých bossů a film se začal šířit nelegálně na videokazetách. V tu chvíli došlo už i těm nejméně bystrým, že státní kase utíkají peníze, a tak film do kin nakonec pustili.

Hlavním hrdinou je automechanik Martin, kterého ztvárnil Jan Potměšil. Naivní chlapík z Mladé Boleslavi se najednou ocitne mezi pražskými překupníky valut a z oběti se téměř okamžitě mění v opak. Martin si užívá luxusu, sladkého života, a to i se ženami. V jeho náručí skončí půvabná Eva, kterou ztvárnila Veronika Jeníková. Nic ale netvrá věčně, a to jak ve filmu, tak v realitě.

Potměšil skončil na vozíku

Přišel rok 1989 a Jan Potměšil měl tragickou autonehodu. „Probudil jsem se začátkem března. Tatínek řekl větu: Václav Havel už je prezidentem. Měl jsem pocit naplnění, protože se stalo to, o co jsme usilovali. Měl jsem sedmiprocentní naději na přežití. Když jsem začal rehabilitovat, říkal si: Tak se ukaž mladej,“ vyprávěl v rozhovoru v roce 2019 pro Český rozhlas.

O Potměšila se v nemocnici posléze staral jeho kamarád, který dostal povolenku od samotného tehdejšího prezidenta Havla. Potměšil měl tehdy štěstí, že vůbec přežil, v autě s ním cestovali ještě herec Jan Kačer a Václav Křístek. Od osudného dne je na invalidním vozíku, nicméně ani to jej naštěstí neodradilo od pokračování v herecké profesi.

Dnes Potměšil působí v divadle Kašpar. „Přišel za mnou s nabídkou Jakub Špalek, a já byl najednou zpět. Otevřeli jsme i Klubovnu, což je něco jako bytové divadlo, kde herci nejen hrají, ale s diváky si povídají, dělají šatnáře i barmany,“ popisuje svůj profesní život někdejší Létající švec Jan Potměšil.

Skamene na chalupě, Jeníková bez práce

Dalším, kdo zde dostal svou životní roli byl rozhodně herec Roman Skamene, představitel Bínyho. Samotný aktér dokonce přiznal, že se jedná o jeho nejoblíbenější postavu vůbec. Divákům určitě utkvěla v paměti scéna s hromadou sněhu. Ta se údajně doopravdy stala, akorát, že s pískem. Jednou si prý jeden z veksláků nechal před Tuzex přivézt hromadu písku a lidem okolo demonstroval, jak si užívá na pláži.

Dnes je Roman Skamene už několik let v důchodu. S manželkou se přestěhovali na Berounsko, kde našel oázu klidu a tvrdí, že zde už zemře. Malebnou chalupu mají se ženou už pěknou řádku let, ale využívali ji jen jako letní sídlo. Postupně ji ale předělali tak, že se v ní dá pobývat celoročně, což dnes už také manželé na stará kolena praktikují.

Půvabná herečka Veronika Jeníková měla příležitost ve filmu ukázat své vnady, a to v neuvěřitelně odvážné erotické scéně mezi Martinem a Evou. Nicméně Evička se vždy miluje „nahoře s“, čímž si také vysloužila přezdívku „Evička tričko“. Bylo to ale kvůli Veronice, která se nechtěla odhalovat a tričko si na choulostivé scény doslova vydupala.

V posledních letech mohli diváci Veroniku Jeníkovou vídat v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ale jak píše web extra.cz, herečka není zrovna zavalená kšefty. Ucházela se i o roli v seriálu Moje rodina, ale tu nakonec dostala její kolegyně Jana Paulová. Ani v soukromí se s ní život nemazlil. Nedlouho zpět ji nadobro opustil její vlastní tatínek a zhruba dva týdny poté i kamarádka Jana Šulcová. Jak vypadají herci dnes se podívejte v naší galerii fotografií.

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, zeny.iprima.cz, extra.cz