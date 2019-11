Černá punčocha: Role vraha se stala opernímu pěvci Milanu Karpíškovi osudnou

Významná filmová role obvykle hercům otevírá kariéru. V případě operního zpěváka Milana Karpíška to bylo ale naopak. Úloha psychopatického vraha v detektivce Otakara Fuky Černá punčocha mu paradoxně zavřela cestu k dalším hereckým příležitostem.

Karpíšek si v příběhu natočeném podle skutečné události zahrál nenápadného padesátníka, který se živí jako dámský krejčí a žije zdánlivě spořádaný život, kontakt s provokativními modelkami však hraje na jeho temné struny. Do své role se operní zpěvák vžíval s takovou vervou, že se ho prý kolegyně až trochu bály. "Škrtil mě opravdu vehementně," přiznala po letech představitelka oběti Olga Hrubá.

Milan Karpíšek zkrátka podal skvělý výkon, bohužel se tím ale divákům zaškatulkoval jako vraždící maniak a režisérům se už do dalších projektů nehodil. Kdyby mu dali obdobnou úlohu, diváci by od začátku věděli, kdo je vrah. Pokud by z něho na druhé straně udělali kladného hrdinu, publikum by mu jeho dobrotu nevěřilo.

Lubomír Lipský vzpomínal, že Karpíšek se puncu vraha nezbavil ani na divadelních prknech, kde zpíval. Od režisérů si sem tam vyslechl: "Dobrý, ale ten vrah ti šel líp!"

Z role v detektivce se přitom zpěvák původně velmi radoval. Režisér Fuka si ho vybral poté, co nepochodil u Josefa Kubíčka. Ten už vraha hrát nechtěl, protože mu stačila postava Brůny ze strašidelného dílu Studna z cyklu 30 případů majora Zemana. Kubíček se obával, že už by ze sebe nálepku psychopata nesloupl, a tak dal od Černé punčochy ruce pryč. Jak se Milan Karpíšek mohl později přesvědčit, tah to byl prozíravý…