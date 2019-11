Svatba jako řemen:Nemístný vtípek Landovského a Pucholta málem přivedl do vězení

Dělat si legraci z příslušníků veřejné bezpečnosti se za totalitního režimu nevyplácelo. V roce 1967 ale ve společnosti panovala uvolněná nálada a mnozí doufali, že komunismu u nás brzy odzvoní. Nestalo se tak. Ale zato tehdy vznikla báječná komedie, která tuto atmosféru skvěle odrážela.

Film režiséra Jiřího Krejčíka Svatba jako řemen sice putoval do trezoru, ale za tu legraci to tvůrcům i hercům stálo. Ztřeštěný nebyl jen samotný snímek, ale také natáčení. Postarala se o to jak prchlivá povaha režiséra, tak klukovské vylomeniny Pavla Landovského a Vladimíra Pucholta.

Pucholt hrál esenbáka a na pauzy mezi klapkami se z uniformy nepřevlékal. Landovský kdesi vyštrachal pásku Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a doprovodil kolegu k silnici, kde z legrace začali zastavovat auta. Vystrašení řidiči předkládali své legitimace, zatímco herci důležitě obcházeli vozidla a šťouchali do pneumatik. "Pane šofér, co ty gumy, co ty gumy?" ptal se Pucholt a nutil řidiče pneumatiky vyměnit, aniž by s nimi bylo něco v nepořádku.

Každý vynervovaný řidič nakonec dostal od falešných policistů lízátko. "Vzornému řidiči náleží odměna, říkali jsme," smál se Landovský po letech. Nezbedným kouskem se bavil až do své smrti, i když tenkrát s kolegou riskoval vězení. Herce ale naštěstí nikdo z řidičů nepoznal, nebo aspoň neudal.

Režisér Krejčík si podobných taškařic nevšímal. Sám měl dost starostí s organizací i cenzurou, natáčení se často pozastavovalo kvůli nemoci některého z herců, ale také kvůli příkazům "shora". Svatba jako řemen se nakonec točila celý rok. Krejčík navíc neustále nebyl s něčím spokojen a na herce v jednom kuse křičel. Hanu Brejchovou, která původně hrála znásilněnou Haničku, dokonce vyhodil, protože prý v sobě neměla tu správnou jiskru a živelnost. Vmžiku rozhodl, že ji nahradí Iva Janžurová, ačkoli ta měla hrát nevěstu. S novým obsazením byl režisér nicméně už spokojený a film konečně dotočil.