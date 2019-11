Co je dnes s četařkou Babinčákovou a jaký byl její osud po Tankovém praporu?

Jméno Martina Adamcová není filmovým fanouškům tak známé, ale když se řekne "četařka Babinčáková", každý má hned jasno. Vnadná herečka se nebála odhalit tělo v kultovní komedii Tankový prapor a ačkoli zde měla jen vedlejší roli, nešlo ji přehlédnout. Kam Martinu Adamcovou zavál čas a proč ji ve filmech už téměř nevídáme?

Traduje se, že režisér Vít Olmer si adeptku na roli četařky Babinčákové vlastnoručně osahal, aby měl jistotu, že jsou její ňadra dostatečně velká a nefalšovaná. Martina Adamcová si z toho nic nedělala, o roli se nakonec sama přihlásila. Lechtivé úlohy ji provázely i nadále: v dramatu Nahota na prodej se objevila jako prostitutka Zrzka, v Playgirls vystoupila coby spolumajitelka nevěstince. Potom se ale z českého filmu na dlouhou dobu vytratila.

Kromě přání stát se herečkou si Martina přála také potkat svého "prince". V jedné pražské restauraci se seznámila s mužem z Kanady a bláznivě se do něj zamilovala. Následovala svatba a stěhování do jeho domoviny. Brzy po narození syna však Martina zjistila, že se provdala za narkomana a gamblera, který se navíc projevoval agresivně. Kdykoli od něho chtěla odejít a požádat o rozvod, zahrnul ji výhrůžkami a fyzicky ji napadal.

V nejtěžších chvílích herečka našla pomoc u rodiny a přátel z Čech. Najala si bodyguarda, který se posléze stal jejím příštím partnerem. Postupně jí pomohl překonat úzkosti, jež ji od prvního manželství nepřestávaly pronásledovat.

Do Evropy Martina Adamcová cestuje jen jednou za čas, nadobro už zakořenila v Kanadě, kde založila vlastní produkční a distribuční společnost. Vyhovuje jí, že se za oceánem nesetkává s předsudky vůči ženám. "V Kanadě ženu neberou automaticky tak, že by třeba měla menší podnikatelské schopnosti. Pochopila jsem, že žena vlastně muže ani moc nepotřebuje," vysvětlila herečka, která na sebe nedávno upozornila jako režisérka a producentka snímku The Perfect Kiss, v němž si zahrála Lucie Vondráčková.