Perličky z natáčení Účastníků zájezdu: Liškův drzý žertík mohl dopadnout špatně

Provozováním cestovní kanceláře by se režisér Jiří Vejdělek asi neuživil. Pro natáčení scén u moře do snímku Účastníci zájezdu si vybral zrovna dobu, kdy na italské pláži panovala zima a voda měla pouhých 13 stupňů. Herci na place modrali a drkotali zuby.

Zdálo by se, že účinkování ve filmu Účastníci zájezdu musela být pro herce práce snů. Jen si to představte: odjedete se štábem do slunné Itálie, mezi klapkami se budete válet na pláži, večery prosedíte v místních vyhlášených restauracích, a ještě k tomu se proslavíte, protože snímek natočený na motivy knihy Michala Viewegha určitě přitáhne velkou pozornost. Ve skutečnosti ale bylo všechno trochu jinak.

Jediné, co opravdu vyšlo, byla velká divácká sledovanost. Samotné natáčení však bylo pro herce spíš utrpením. Většina z nich měla v tu dobu stálé angažmá v divadlech a do Itálie jezdila třeba jen na pár hodin denně. O nějakém slunění, natož o pobytu v restauraci nemohla být ani řeč.

"Ráno jsem sedl do auta, pak mě dovezli na pláž, kde se točilo tak hodinu, a večer jsem byl už zpátky v divadle," vyprávěl herec Bohumil Klepl s tím, že každý den odjíždělo auto se skupinkou kolegů zpátky do Čech.

Jako na potvoru se nevyvedlo ani počasí. Na pláži byla zima a mořská voda měla okolo 13°C. Rozdovádění "účastníci zájezdu" své nadšení z moře opravdu jen hráli, jak jim to předepisoval scénář. "V jednom záběru je patrné, jak mi tělo zezelenalo a zfialovělo. To byl můj nejhorší zážitek z natáčení," vzpomínala herečka Eva Leinweberová.

Režisér Vejdělek nicméně nejvíce litoval modelku Jitku Kocurovou, která po pláži musela pobíhat v lehkých šatičkách a hodně scén točila přímo ve vodě.

Zato Pavel Liška si i při tom všem shonu a nezdarech neodpustil malý žertík. Protože hrál řidiče autobusu, lidé ze štábu mu snadno uvěřili, že autobus skutečně umí řídit. "Nabídl jsem jim, že kdyby potřebovali řidiče, můžou se na mě spolehnout," zubil se Liška. Producenti ho pak opravdu nechali usednout za volant, i když k řízení autobusu neměl příslušné oprávnění. Naštěstí se nikomu nic nestalo a film nakonec dopadl na výbornou.