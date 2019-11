Z pekla štěstí: Drsné natáčení málem stálo Sabinu Laurinovou zdraví

Snímek Zdeňka Trošky Z pekla štěstí je oproti klasickým filmovým pohádkám trochu hrubšího zrna. Všude šlehá oheň, drak je skutečně probodnut a zabit, mladé Markýtce strkají hlavu do oprátky. Na první pohled je zřejmé, že ani natáčení nemohlo být oddechovou záležitostí.

Nejvíce nepříjemností stíhalo Sabinu Laurinovou, která si v pohádce zahrála nafintěnou a rozmazlenou princeznu Eufrozínu. Ve studeném sklepení nastydla a skřípla si nerv v zádech, při útěku ze zámku si pak probodla nohu kopím a musela jet k lékaři, který jí píchl injekci proti tetanu. "A když mě v řece topili čerti, prokousla jsem si strachy pusu," vzpomínala Laurinová na perné léto v Telči. Měla vlastně "z pekla štěstí", že natáčení nakonec přežila ve zdraví.

Práce nebyla nijak příjemná ani pro Michaelu Kuklovou alias Markýtku. K popravišti kráčela v železných poutech, které vážily okolo 25 kilogramů. A když ji Daniel Hůlka v roli zlého krále Brambase táhl za provaz, kterým měla svázané ruce, na zápěstí jí naskákaly modřiny. Nejvíce jí však vadilo, že musí před kamerou neustále naříkat. Jen scéna popravy se točila tři dny. "Pro mě to znamenalo, že budu tři dny v jednom kuse brečet," stěžovala si Kuklová.

Krále Brambase měl původně hrát nedávno zesnulý Jiří Pomeje, ale protože u filmu působil zároveň jako producent, bylo by toho na něj příliš. "Nějak jsem si nedovedl představit, jak bych sám se sebou třeba smlouval peníze," smál se Pomeje. Právě on pak přišel s nápadem do role obsadit Daniela Hůlku. Zpěvák kvůli tomu musel trénovat jízdu na koni.

V sedle mu to docela šlo, zato přilba ho v parném létě tížila a ve scéně se svázanou Markýtkou nemohl ani mluvit. Režisér Troška musel jeden záběr opakovat dvanáctkrát, než ze sebe Hůlka dostal jedinou větu správně. Nikomu by to zřejmě nevadilo, kdyby se ovšem kvůli tomu nemuselo dvanáctkrát posunout i čtyřicet koní…