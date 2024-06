Zatímco některé filmy se proslavily skvělými hereckými výkony nebo výjimečnou režií, jiné se staly nezapomenutelnými díky svým vtipným hláškám. Ty jsou dnes součástí naší kultury i běžné konverzace. Vybavíte si ty nejpopulárnější?

„Máš v hlavně místo mozku z piva kostku.” „Zavřete oči, odcházím.” „Jeď do Pelhřimova a prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.”

Tyto věty zná snad každý, kdo vlastní televizi. Nemusíte být filmoví nadšenci, aby jste si je zapamatovali.

Jak ukazuje výzkum odborníků z Cornell University, všechny hlášky, jež se nám zaryly do paměti, mají společné jednu věc: Obsahují perly moudrosti, vyjádřené neobvyklými kombinacemi slov.

Většina z nás si tak vzpomene na průpovídku: „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala.” nebo „Děda je hodný, ale překáží nám.”

Filmové hlášky

Fakt, že si někdy nemůžeme vybavit jméno prezidenta, ale i o půlnoci odcitujeme polovinu filmu Marečku, podejte mi pero! tkví také v emocích, jimiž je paměť silně ovlivněna. Scénky, nad kterými se rádi zasmějeme nebo nás rozesmutní, si tak s největší pravděpodobností také snadno zapamatujeme.

close info Facebook / Facebook zoom_in Helena Růžičková v trilogii Slunce, seno...

Mezi další tajemství hlášek patří jejich kulturní angažovanost. Úderně, jednoduše a vtipně popisují situace, s nimiž se v našem životě běžně setkáváme. Vždy se tak začervenáme nad slovy „Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nohy…” nebo „Děláte machry a hajzl máte na chodbě!”

Postupem času tak tyto průpovídky začnou žít tzv. svým vlastním životem. Jsou parodovány v televizních show nebo na ně odkazují jiné snímky. Zajímavostí navíc je, že jsou to právě ony, jež přispívají k tomu, aby se film stal kultovní.

Hlášky tak patří mezi naše kulturní dědictví. „Je to jazyk, který propojuje generace,” říká docentka filmových a mediálních studií na Arizonské státní univerzitě Julie Himberg. „Pomáhají nám komunikovat a jemně naznačit, co se nám líbí a co ne.”

